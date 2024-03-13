دراما رمضان 2024.. مصطفى عمار: الشركة المتحدة تفتح الباب للشباب دائما

علّق الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، على مشاركة نجوم شابة في الدراما المصرية خلال الفترة الأخيرة وفي موسم دراما رمضان 2024، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تفتح دائما الباب للشباب وليس الممثلين فقط.

بيتر ميمي من أهم صناع الدراما في العالم العربي

وأضاف «عمار»، في مداخلة ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل: «بيتر ميمي عندما دخل عالم الدراما كان لا يزال شابا وحقق نجاحا سينمائيا، وأصبح واحد من أهم صناع الدراما في العالم العربي».

وتابع الكاتب الصحفي، أن مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش يقوم على الشباب، وأحدث ردود فعل كبيرة جدا في أول 3 أيام عرض وجذب قطاعا كبيرا جدا من الشباب.

منصة watch it

ولفت، إلى أن منصة watch it يعتمد كل إنتاجها على الشباب في المقام الأول، وهو ما تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال فترة وجودها في صناعة الأعمال الدرامية، إذ تعمل على منح الشباب الثقة وتفريخ كوادر ليبقى الفن المصري على الساحة العربيةة والإقليمية لأنه أحد أهم أذرع القوى الإعلامية لجمهورية مصر العربية.