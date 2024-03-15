أسعار العملات اليوم الجمعة 15-3-2024 في البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 15-3-2024 استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 155.43 جنيه للشراء، ونحو 156.05 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.79 جنيه للشراء، ونحو 47.89 جنيه للبيع.

وتستعرض لكم «الوطن» أسعار العملات اليوم، وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 47.77 جنيه للشراء، ونحو 47.9 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.8 جنيه للشراء، ونحو 47.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 52.21 جنيه للشراء، ونحو 52.43 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 52.25 جنيه للشراء، ونحو 52.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

لامس سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم نحو 61.19 جنيه للشراء، ونحو 61.38 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو 61.03 جنيه للشراء، ونحو 61.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 12.73 جنيه للشراء، ونحو 12.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 12.43 جنيه للشراء، ونحو 12.75 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.01 جنيه للشراء، ونحو 13.04 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 12.99 جنيه للشراء، ونحو 13.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند 155.02 جنيه للشراء، ونحو 156.05 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 155.72 جنيه للشراء، ونحو 156.05 جنيه للبيع.