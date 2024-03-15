عاجل.. الرئيس السيسي خلال تفقد مقر أكاديمية الشرطة: مفيش عندنا مشكلة في السلع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّه خلال آخر 4 سنوات أثرت ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية والحرب في قطاع غزة بشكل سلبي على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الإجراءات التي جرى اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية، تعكس محاولة أن نكون على الطريق الصحيح لإعادة تصويب مسارنا الاقتصادي وتحسينه.

أضاف في كلمته خلال تفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «عملنا اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، ومع البنك الدولي سيكون هناك شكل من أشكال الدعم، ومع الاتحاد الاوروبي أيضا».

وتابع: «كل ذلك يعبر عن خطوات من جانبنا لنحسن ونطور ونصلح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي، وأطمئنكم بأن الأمور ماشية ومفيش عندنا مشكلة في السلع وحتى المستلزمات التي كانت متأخرة في المواني بتخرج دلوقتي».