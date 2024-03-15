مفاجأة يكتشفها أحمد داش في دور حسين في الحلقة الرابعة بمسلسل مسار إجباري بعدم وفاة والده عمر وفاة طبيعية، ولكنها كانت وفاة ناتجة عن قتل عمد للتخلص منه بعد إفاءه دليل إدانة أحد الأشخاص في قضية قتل، وبعد أن قام هو وعلي أخيه الذي يمثل دوره الفنان عصام عمر بإخبار المحامي بأنهم لديهم شك في وفاة والدهم، توجه حسين للميتشفى ليراجع كاميرات المراقبة ليتأكد حينها أن وفاة والده بفعل فاعل، ويحرص متابعو المسلسل على معرفة مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 5 لاستكمال الأحداث.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 5.. ماذا يفعل أحمد داش بعد التأكد من قتل والده؟

وعن مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 5، فيتم عرض الحلقة الجديدة كل يوم في تمام الساعة 6:05 مساء على قناة cbc، ليتزامن ذلك مع وقت الإفطار، كما يتم إذاعة الإعادة الأولى للحلقة في تمام الساعة 9 من صباح اليوم التالي.

وحرصت صابرين والدة علي وبسمه والدة حسين وزوجات عمر في مسلسل مسار إجباري على التقرب من بعضهم البعض بعد وفاة عمر، إذ تبادلوا الأحاديث فيما بينهم حول ماحدث مع أبناؤهم قبل معرفتهم ببعضهم البعض، كما حرصوا على أن يتقرب الأبناء من بعض حتى يصبحون سند لبعضهم البعض ويستطيعون مواجهة أعباء الحياة سويا.