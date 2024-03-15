معلومات عن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد.. أطلق العديد من الصناديق الاستثمارية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، قرارًا بتكليف الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19، وهو أستاذ جامعي وأكاديمي وخبير اقتصادي وشخصية سياسية بارزة، وعضو مستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة «التحرير» الفلسطينية منذ عام 2022، ويترأس الدائرة الاقتصادية في المنظمة، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2015، وعمل في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعربية العامة والخاصة في مجالات الحوكمة والبناء المؤسسي وسياسات التنمية وتطوير البنية التحتية.

7 معلومات عن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أبرز المعلومات عن الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، كالتالي:

1- ولد في طولكرم عام 1954 ويبلغ من العمر 70 عاما.

2- حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد في عام 1976، وحصل على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة جورج واشنطن عام 1985، وحصل على شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال من نفس الجامعة عام 1988.

3- شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في الحكومة الفلسطينية الـ15 وشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، في الحكومة الفلسطينية الـ16 والـ17 أعوام (2014-2015)،

4- تولى منصب رئيس تنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني من عام 2006 إلى عام 2013.

5- لديه خبرات اقتصادية دولية، إذ عمل في المقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن، وانتدب من البنك الدولي للعمل كمستشار للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت.

6- عمل مستشارًا لدى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ما بين 1991 - 2005.

7- أستاذ زائر في جامعة جورج واشنطن، وتولى عدة مناصب في القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية والكويت وفلسطين، وأسس وأطلق العديد من الصناديق الاستثمارية والشركات الرائدة.