رئيس الوزراء الفلسطيني يتقدم باستقالته خطيا إلى أبو مازن

أعلن محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني تقديم استقالة الحكومة إلى محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية، ووضعها تحت تصرفه في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من عدوان إسرائيلي مستمر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكّد «اشتية» أنّ الحكومة عملت في ظروف معقدة وواجهت معارك فرضت علينا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأنّ هناك مساعٍ لتحويل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أداة إدارية وهذا أمر مرفوض.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني أنّ الحكومة تمكّنت من تحقيق توازن بين مطالب المواطن والحفاظ على حقوقنا الوطنية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم: «أود أن أُبلغ المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، واليوم أتقدم بها خطيا».