رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة تحد للمجتمع الدولي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن اعتزام دولة الاحتلال بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة يعد تحد فاضح للمجتمع الدولي، كما أنه تقويض لفرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعتزم دول العالم الاعتراف بها.

اشتية: البناء الاستيطاني يؤكد استهتار الاحتلال بالقوانين الدولية

وأكد اشتية في بيان اليوم الجمعة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن الخطوات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية تتزامن مع المرافعات الجارية في محكمة العدل الدولية حول ماهية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تؤكد الاستهتار بالقوانين الدولية، وإمعانها في تحدي تلك القوانين، مستفيدة من شعورها بالإفلات من العقاب، الذي يعبر عنه «الفيتو» الأميركي في مجلس الأمن الدولي.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، دول العالم لوقف جرائم الاحتلال التي تواصلها في قطاغ غزة من قصف وتجويع منذ السابع من أكتوبر، والتي يذهب ضحيتها مئات الأطفال والنساء والرجال، والسماح بتسهيل تدفق المواد التموينية، والدوائية، والإغاثية، لقطاع غزة، وخاصة شمال القطاع الذي بلغ فيه التجويع ذروة لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل.