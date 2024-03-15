قضية اجتماعية شيقة يناقشها مسلسل كامل العدد منذ الجزء الأول منه تدور حول قبول الأبناء لفكرة زواج آبائهم من أشخاص آخرين والعيش معا في منزل واحد، ليبرز أهمية دور زوج الأم وزوجة الأب، فبعد محاولات عديدة من دينا الشربيني التي تجسد دور ليلى «زوجة الأب»، وشريف سلامة الذي يجسد دور أحمد «زوج الأب» ليتقبلا أبنائهما لبعضهما البعض لينجحا في جعل المنزل مترابط أسريا، وهذا ما شهدناه في الحلقة الرابعة أمس بعد أن اجتمع كافة أفراد العائلة لمشاهدة المباراة الأولى لشريف ابن ليلى في النادي الأهلي وفرحتهم الكبيرة به بعد أن أحرز هدفا، ما يجعل متابعي المسلسل يهتمون بمعرفة موعد عرض مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 5 على قناة ON drama اليوم لاستكمال الأحداث.

موعد عرض مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 5 على قناة ON drama اليوم الجمعة

وعن موعد عرض مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 5 اليوم، فيستطيع متابعوه مشاهدة الحلقة الجديدة في وقت الإفطار لتبدأ في تمام الساعة 6:05 مساء على قناة ON drama، لتعاد الساعة 1:30 صباحا وتذاع على قناة ON الساعة 7:30 مساء.

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل كامل العدد + 1 الكثير من الصراعات إذ علم أحمد بأنه ابنته فريدة في علاقة مع زميلها بالجامعة وتركب معه السيارة، وذلك بعد أن رآها شريف ابن ليلى في الجامعة وانفعل عليها ورفض الحديث معها.