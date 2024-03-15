أعلنت شبكة قنوات ON موعد إعادة الحلقة 5 من مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، من بطولة أحمد العوضي، والتي حققت ردود أفعال قوية من الجمهور.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 5 دون إعلانات

ومن المقرر أن يكون موعد إعادة الحلقة 5 من مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، في الساعة الـ12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الـ3 عصرا، ويمكن مشاهدة الحلقة الـ5 من مسلسل حق عرب مجانا دون إعلانات عبر منصة watch it.

وشهدت الحلقة الـ4 من مسلسل حق عرب تطور سريع في الأحداث حيث دخل عرب السويركي والذي يجسده أحمد العوضي، بعدما تورط في جريمة قتل الداية حسنية، إذ تم شنقها في منزلها.

أبرز أحداث الحلقة 4 مسلسل حق عرب

وتعرضت والدة عرب السويركي ماجدة والتي تجسدها سلوى عثمان إلى فقدان الوعي بعد القبض على ابنها الوحيد وسجنها بتهمة القتل.

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب عدد كبير من الفنانين وهم أحمد العوضي، وفاء عامر، سلوي عثمان، رياض الخولي، دنيا المصري، وليد فواز، وعدد اخر من الفنانين من اخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.