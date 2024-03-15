موعد عرض الحلقة 5 مسلسل حق عرب

ينطلق مساء الليلة، عرض الحلقة الخامسة من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، على قناة ON Drama، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT.

ويأتي موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل حق عرب، الساعة 9 مساء على قناة ON Drama، كما تعرض الحلقة 5 من مسلسل حق عرب الساعة 12 منتصف الليل على قناة ON، إلى جانب عرض الحلقات يوميًا عبر منصة WATCH IT دون فواصل إعلانية.

سبب نجاح الحلقات الأولى من مسلسل حق عرب

ويتميز مسلسل حق عرب بالحبكة الدرامية القوية للأحداث وتقديم مفاجآت للجمهور بكل حلقة في تجدد مستمر، داخل الحارة الشعبية في منطقة المغربلين في الدرب الأحمر.

ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وهم أحمد العوضي، وفاء عامر، سلوي عثمان، دنيا المصري، دينا فؤاد، وليد فواز، رياض الخولي، وعدد كبير من الفنانين من إخراج اسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.