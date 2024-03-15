مسلسل حق عرب الحلقة 5.. سلوى عثمان تفقد وعيها بعد سجن أحمد العوضي

تضمن مسلسل حق عرب الحلقة 4، العديد من المشاهد المؤثرة والمشوقة للجمهور، في حبكة درامية للأحداث، ويعرض على قناة ON Drama، ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

سلوى عثمان تفقد الوعي في مسلسل حق عرب

وتعرضت ماجدة والدة عرب السويركي وتجسدها الفنانة سلوى عثمان، للإغماء داخل مكتب وكيل النيابة بعد رؤية ابنها عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، ولم تتمالك نفسها من الحزن على ابنها، وجرى نقلها إلى المستشفي من خلال سيارة الاسعاف مع لحظات حزن وانكسار من ابنها في وداعها إلى عربة الترحيلات بالسجن.

وتوالت الأحداث وبدأ الصراع بين رباح أبوالدهب ويجسده الفنان وليد فواز، وعرب السويركي من أجل أخذ ثأره في طفولتهما بعدما قام عرب السويركي بتصفية عينه وأصبح «أعور».

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، سلوي عثمان، وليد فواز، دنيا المصري، دينا فؤاد، من إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي وتأليف محمود حمدان.