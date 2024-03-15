بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سر إلهي بانهيار رنا رئيس في دور أخت نصرة الصغرى بعد اكتشاف سرقة أموالها التي حصلت عليها من شاهيناز بعد شهادتها الزور ضد أختها بأنّها هي من قتلت هارون، ما جعلها تتهم أخوتها بسرقة أموالها تلك بسبب صدمتها بأنّها كانت السبب في سجن نصرة دون مقابل، ويحرص متابعي المسلسل على معرفة موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 5 على قناة cbc اليوم الجمعة.

وبالرغم من أن من سرق أموال رنا رئيس هو سعد طليق نصرة في مسلسل سر إلهي، إلا أنّ أختها الأخرى والتي تمثل دورها الفنانة نهى عابدين عندما علمت بأنّ سعد هو من سرق أموالها طلبت منه أن تقتسم معه الأموال مقابل سكوتها على ذلك.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 5 على قناة cbc اليوم الجمعة

وينتظر محبو مسلسل سر إلهي الحلقة الجديدة وخصوصا بعد خروج نصرة من السجن بعد مرور 4 سنوات فقط بسبب حسن سلوكها، والتي توجّهت إلى قبر ابنتها التي توفت بسبب الإهمال، لتتوعد من كان السبب في كل ما حدث لها ولابنتها، وتخبرها في قبرها أنه سوف تنتقم من الجميع.

ويأتي موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 5 على قناة cbc اليوم ليتم عرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وتكون الإعادة الأولى الساعة اليادسة والنصف صباحا، والثانية تكون الحادية عشر والنصف صباحا على القناة نفسها.