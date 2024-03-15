علي جمعة: الحجاب يساعد على العفاف والبعد عن الفُحش.. وموجود من قبل الإسلام

وجهت طفلة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، حول «إزاي زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيلبسوا الحجاب؟».

عليجمعة: خلع الحجاب كان نوعا من الاعتراض

أوضح الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم: «أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي كانوا بيلبسوا الحجاب، وكانت المرأة تتعرى وتخلع الحجاب لما يُقتل أبيها أو أخيها، كنوع من الاعتراض على المجتمع».

الحجاب الحالي موجود من قبل الإسلام

أوضح: «الحجاب الحالي الذي يظهر الوجه والكفين، كان موجودا من قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام أبقى عليه، وطلب منا العفاف والبعد عن الفحش والزنا، وده بيساعد فيه الحجاب اللي هو نوع من العفاف».