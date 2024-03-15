مايا مرسي تستعرض جهود مصر في تمكين المرأة أمام وزيرة أستراليا

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة السيده كاتي غالاغر وزيرة المالية والخدمة العامة وشؤون المرأة بإستراليا لبحث سبل التعاون في مجال تمكين المرأة ومناقشة الموضوعات المشتركة بين الجانبين.

ارتفال معدل السيدات ببرنامج الشمول المالي 244%

جاء ذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر فى فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68 حول «تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك»، والتي تعقد خلال شهر مارس الجاري.

حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في مجال تمكين المرأة اقتصادياً ومن بينها برنامج الشمول المالي للمرأة، مشيرة إلى ارتفاع معدل السيدات المشمولات ماليا في مصر من عام 2016 حتى عام 2023 إلى 244%.

مصر تضع محور تمكين المرأة اقتصاديًا في مقدمة أولوياتها

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تضع محور تمكين المرأة اقتصادياً في مقدمة أولوياتها، وتعمل علي تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وفي الاقتصاد الرعائي، كما تعمل مصر على اصدار حزمة من التشريعات الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديا.

وأعربت رئيسة المجلس القويم للمرأة عن تطلعها للتعاون المشترك مع استراليا وتبادل الخبرات والموضوعات المشتركة في مجال تمكين المرأة في كل المجالات.

وزيرة أستراليا ترحب بالتعاون مع مصر في ملف المرأة

من جانبها رحبت وزيرة أستراليا بالتعاون مع مصر علي ملف تمكين المرأة، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل مصر في هذا المجال ، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة واحد من أهم الموضوعات التى يجب العمل عليها حيث إنّه دون مشاركة قوية للمرأة في هذا المجال لن تستطيع الدولة أن تصل إلى الناتج المحلي الإجمالي المستهدف، مؤكدة ضرورة السعي نحو تعزيز عمل المرأة في المجالات المختلفة مثل مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات و وضع سياسات لتعزيز سد الفجوات بين الجنسين في الأجور.

وتضمن الاجتماع ايضاً مناقشة قضايا العنف ضد المرأة والعنف الناتج عن استخدام وسائل التكنولوجيا، والذي يؤثر سلبا علي تمكين المرأة وتقلدها المواقع القيادية.