3 فنانات يرتدين الحجاب في مسلسلات رمضان 2024.. «منهن لأول مرة»

هناك العديد من الفنانات يظهرن بالحجاب في مسلسلات رمضان 2024، واتضح هذا من خلال البوسترات الخاصة بالمسلسلات، ربما البعض منهن هي المرة الأولى لهن للمشاركة بالحجاب، والبعض الآخر اعتدن على ارتداء الحجاب في أعمالهن الفنية.

من ضمن الفنانات اللاتي ظهرن بالحجاب في بوسترات المسلسلات الرمضانية هى الفنانة رنا رئيس التي ربما تكن المرة الأولى لها بالحجاب في أعملها الفنية، فهى تجسد دور شقيقة «نصرة» الدور الذي تجسده الفنانة روجينا في مسلسل سر إلهي الذي تدول أحداثه حول إطار اجتماعي تشويقي، ويحكي قصة «نصرة» التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

الظهور بالحجاب

الفنانة منال سلامة من ضمن الفنانات اللاتي ظهرن بالحجاب في بوستر مسلسل «صيد العقارب» الذي تجسد فيه دور زوجة الفنان محمود عبدالمغني وتعاني من المشاكل التي تحاول حلها، إلا أنها تواجه مفاجأة تغير مجرى حياتها، والمسلسل من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وتدور أحداثه حول إطار اجتماعي يحمل مزيجًا من التشويق والغموض والمفاجآت.

لم تكن تلك المرة الأولى التي ظهرت فيها الفنانة منال سلامة بالحجاب خلال أعمالها الفنية ولكنها ظهرت من قبل في مسلسل «إلا أنا ج2» وكان يعرض حاليًا على قناة dmc، وقناة DMC DRAMA ومنصة watch it وشارك أيضا في غيرها من الأعمال بالحجاب.

مشاركة الفنانة جومانا مراد في عتبات البهجة

الفنانة جومانا مراد من ضمن الفنانات اللاتي يشاركن في رمضان الحالي بالحجاب من خلال مشاركتها في مسلسل «عتبات البهجة» من بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى وهو عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد ورؤية تليفزيونية وإشراف درامي الدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة.

شاركت الفنانة جومانا أيضا من قبل في عدة مسلسلات بالحجاب والزي الصعيدي منها مسلسل «عملة نادرة» الذي كان يعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة في رمضان الماضي، وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم.