«فخورة بماما».. ابنة الفنانة مروة عبد المنعم ترد على منتقدي والدتها بسبب الحجاب

بعد ارتداء ابنة الفنانة مروة عبد المنعم للحجاب، تعرضت الفنانة لهجوم كبير من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما أشارت الابنة إلى أن والدتها السبب في ارتدائها للحجاب وأنها فخورة بها.

وقالت حور ابنة الفنانة مروة عبد المنعم في فيديو عبر حسابها على «تيك توك»: «قررت ألبس الحجاب عشان أنا مسلمة وعشان ربنا، وحسيت إني عايزة أتحجب.. وليه ماما تتهاجم دي حرية شخصية».

وأضافت: «أنا عايزه أتحجب.. ماما مش عايزة تتحجب عادي وبردو أنا فخورة بماما وهي مش بتلبس حاجات مفتوحة وهي اللي ربتني، لو أنا مكنتش متربية صح مش هكون عايزة أتحجب أكيد هي اللي علمتني أصلي وأقرأ قرآن هي اللي حببتني في ربنا وبسببها أنا بقيت عايزة أتحجب، ويا ريت كل واحد يبقى في حاله ودي حاجة بينها وبين ربنا».

https://www.tiktok.com/@user3885487542314/video/7308054553524440328?_r=1&_t=8hwXRypw6mk

ومن جانبها، أعربت الفنانة مروة عبد المنعم، عن فخرها الشديد بعد ارتداء ابنتها الحجاب، مطالبة الجمهور بالتوقف عن التنمر.

آخر أعمال الفنانة مروة عبد المنعم

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة مروة عبد المنعم في مسلسل وبقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير، الذي يُجرى تصويره حاليًا تمهيدًا لعرضه اعتبارًا من 2 ديسمبر المقبل.