منح استثنائية تصل إلى 1300 جنيه لهذه الفئات بمناسبة رمضان

أطلق عدد من النقابات العمالية وبعض المؤسسات الحكومية مبادرات عدة لدعم ومساعدة المواطنين، وتقديم الخدمات الضرورية خلال شهر رمضان؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعزيز الروابط الاجتماعية، في إطار روح التضامن والتعاون المجتمعي خلال الشهر الكريم.

وتستعرض «الوطن» أبرز المبادرات والمنح المالية المقدمة للمواطنين من جانب بعض النقابات والمؤسسات الحكومية في شهر رمضان المبارك والتي جاءت كالتالي:

500 جنيه منحة رمضان للعاملين بنقابة المحامين

أعلن نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب عن صرف منحة استثنائية لجميع المستحقين للمعاشات، بقيمة خمسمائة جنيه، في إطار جهود النقابة المستمرة لدعم الأسر الفقيرة وتخفيف العبء المالي عنها خلال الشهر الكريم.

500 جنيه منحة رمضان للعاملة الغير منتظمة

زف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، نبأ سار لفئة العمالة غير المنتظمة، حيث أشار إلى أنه من المقرر أن يتلقوا دعمًا ماليًا يبلغ 500 جنيه، كمنحة لشهر رمضان المبارك.

تصل إلى 1300 جنيه.. منحة شيخ الأزهر بمناسبة شهر رمضان

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وافق على صرف مكافأة بقيمة 1300 جنيه للعاملين في القطاعات المختلفة التابعة للمشيخة، باستثناء جامعة الأزهر والتي قد حصلت على دعم مالي مسبق قبل شهر رمضان، حيث ستقدم «منحة رمضان» والتي تٌقدر بـ1300 جنيه للعاملين في المناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، سواء كانوا دائمين أو مؤقتين أو متعاقدين بنظام الحصة.

منحة رمضان للعاملين في السكة الحديد ومترو الأنفاق

وأعلنت النقابة العامة للعاملين في سكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، تنفيذ المذكرة المُقدمة لصرف منحة بقيمة 750 جنيهًا للعاملين في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إضافة إلى الشركات التابعة، وكذلك للعمال المؤقتين بنظام الـ55 يومًا وذلك تقديرًا للجهود المبذولة من قبل العاملين وتشجيعًا لهم على بذل المزيد من الجهد.