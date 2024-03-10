موعد صرف منحة رمضان 2024 للعمالة غير المنتظمة | عاجل

حددت وزارة العمل، منحة رمضان 2024 للعمالة غير المنتظمة، وذلك لغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، خلال شهر رمضان المبارك.

منحة رمضان 2024.. العمالة غير المنتظمة

ويتم صرف منحة رمضان 2024 للمستفيدين من العمالة غير المنتظمة خلال أيام وقيمتها ستكون 500 جنيه، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، طبقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019، وذلك وفقًا لمصادر في الوزارة.

منحة عيد الفطر المبارك

كما سيتم صرف منحة للعمالة غير المنتظمة ستكون قيمتها 500 جنيه أيضًا وذلك خلال الـ10 أيام الأواخر من شهر رمضان المبارك، بمناسبة عيد الفطر، وذلك بناءًا على توجيهات حسن شحاته وزير العمل.

وتولي الدولة المصرية للأشخاص من العمالة غير المنتظمة اهتمامًا كبيرًا وذلك حتى يتم توفير كافة الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، من خلال صرف منح دورية لهم.

كما أنه يتم صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بشكل دوري كل عام، في المناسبات التي يحتفلون بها «عيد الأضحي، عيد الفطر، شهر رمضان، عيد العمال، عيد الميلاد، المولد النبوي».