بشرى سارة لملايين المواطنين.. صرف مرتب شهر «منحة رمضان» لهؤلاء | عاجل

اعتادت بعض الجهات الحكومية صرف منح مالية للعاملين لديها في المناسبات الدينية المهمة، مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي.

صرف منحة رمضان للجهات الحكومية

وقالت مصادر مطلعة، إنّ أهم الجهات التي اعتادت صرف منحة رمضان، معظمها يكمن في جهات القطاع العام والأعمال العام، إلى جانب عدد محدود من المصالح الحكومية ودواوين الوزارات.

وأضافت المصادر لـ« الوطن» أنّ قيمة منحة رمضان تبدأ من 300 إلى 750 جنيها، وتصل في بعض الجهات إلى صرف راتب شهر من أساسي المرتب، حسب ميزانية واللوائح الداخلية لكل جهة ومصلحة حكومية.

أشارت المصادر، إلى أنّ هذه الجهات ستصرف منحة رمضان بداية من الخميس المقبل، وتستمر في الصرف حتى الأسبوع المقبل، مؤكدة أنّ من بين هذه المصالح التي تصرف منحة رمضان «الهيئة القومية للبريد، والشركة المصرية للاتصالات، وغالبية شركات البترول، وهيئة الأبنية التعليمية، وشركات قطاع الأعمال العام، ووزارة الأوقاف والسكك الحديد، ومعظم الجامعات الحكومية».

صرف منحة رمضان للعاملين بالسكة الحديد والمترو

ولفتت المصادر إلى أنّ وزارة النقل قررت صرفت نحو 49 مليون جنيه منحة شهر رمضان، يستفيد منها نحو 65 ألف عامل في السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد قرر زيادة الحد للأجور للعاملين بالدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصل إلى 6 آلاف جنيه للعاملين على الدرجة الوظيفية السادسة بداية من مرتب شهر مارس الجاري.

كما قررت الحكومة زيادة المرتبات من 1000 إلى 1200 جنيه، وتعجيل العلاوة الدورية للعاملين بالحكومة وقيمتها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% للعاملين غير المخاطبين بالقانون، وتم نشر القرارات بالجريدة الرسمية أمس لتصبح المرتبات حسب الدرجات الوظيفية على النحو التالي:

- الممتازة 12000

- العالية 10000

- مدير عام 9000

- الأولى 7500

- الثانية 7000

- الثالثة 6750

- الرابعة 6500

- الخامسة 6250

- السادسة 6000