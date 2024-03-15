دعاء الاستفتاح.. ردده أثناء أداء الصلاة

دعاء الاستفتاح أحد الأدعية التي يهتم العديد من المواطنين على التعرف عليها، ومعرفة أفضل الصيغ التي يُمكن الاستعانة بها ضمن هذا الدعاء، ودعاء الاستفتاح هو عبارة عن دعاء يتم ترديده في بداية الصلاة، وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، كافة التفاصيل حول هذا الدعاء.

دعاء الاستفتاح

في شهر رمضان يحرص العديد من المواطنين على أداء الصلاة الخمس على أكمل وجه، وفي هذا الإطار يتساءل البعض عن دعاء الاستفتاح، وذكرت أمانة الفتوى في دار الإفتاء في إحدى فتواها، أن هذا الدعاء ليس فردا، أي يمكن أن يردده العبد وإن لم يقم بذلك فلا حرج عليه.

وعن دعاء الاستفتاح أوضحت الإفتاء، أنه يكون في بداية الصلاة بعد التكبير، موضحة أنه يكفي بعد التكبيرة الأولى، ومن المستحب أن يقول العبد خلاله: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»، وذلك يمكن الاستعانة به في الصلاوات الخمس والنوافل.

صيغة دعاء الاستفتاح

دعاء الاستفتاح له أكثر من صيغة يمكن الاستعانة بها في هذا الدعاء، ومن ضمن صيغة دعاء الاستفتاح المستحبة على سبيل المثال لا الحصر: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالبَرَدِ»