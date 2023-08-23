صيغة دعاء الاستفتاح في الصلاة.. يقال بعد تكبيرة الإحرام

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّهَ بعد تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى في الصلاة وتعقب نية المُصلي والتي لا تنطق، وقبل أن يقرأ الفاتحة هناك دعاء يُقال في هذا الموضع اسمه «دعاء الاستفتاح»، أي الذي تفتتح به الصلاة.

شلبي: دعاء الاستفتاح يستنزل به العبد التوفيق والعون

وأضاف «شلبي» خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس» والمُذاع على شاشة «الناس»، أنَّ الله – عز وجل – نسأله التوفيق والعون على أداء الصلاة كما ينبغي بفضل «دعاء الاستفتاح»، وأن يتقبلها بقبول حسن، قائلاً: «دعاء الاستفتاح أن تقول: الله أكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاً. سبحانك اللهم وبحمدك. وتعالى جدك. وجل ثناءك. ولا إله غيرك. وجهت وجهي للذي خلق السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين».

بعد دعاء الاستفتاح.. ابدأ بتلاوة «أم الكتاب»

وتابع أمين الفتوى، أنه على المُصلي بعد أن يقول دعاء الاستفتاح، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يقرأ فاتحة الكتاب، مشيراً إلى أن ما قرأه يعد الصيغة الأشهر لدعاء الاستفتاح وهي الصيغة التي وردت عن نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم.