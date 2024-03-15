أصعب لحظات الأيام الأخيرة في حياة حبيبة الشماع.. 13 نوبة صرع وتشنجات

حالة من الترقب والقلق سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب واقعة فتاة الشروق، حبيبة الشماع، التي تعرضت لحادث قوي، نتيجة قفزها من إحدى السيارات التابعة لواحدة من أشهر شركات النقل الذكي، خوفًا من اختطافها على يد السائق، لتدخل في غيبوبة 21 يومًا، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

خلال الساعات الماضية، لفظت حبيبة الشماع، فتاة الشروق، أنفاسها الأخيرة عقب غيبوبة استمرت نحو 21 يومًا، بالتزامن مع التحقيقات مع السائق الذي حاول خلالها الدفاع عن نفسه، لتسيطر حالة كبيرة من الحزن على وفاة الفتاة الشابة، التي زهقت روحها نتيجة خوفها.

مفاجأة في آخر لحظات حبيبة الشماع بالحياة

تفاصيل مفاجئة شهدتها اللحظات الأخيرة في حياة حبيبة الشماع، كشفها عمرو بلال أخصائي تربية خاصة، والشاهد الوحيد على الواقعة، الذي نقلها إلى المستشفى عقب الاتصال بذويها.

وكانت آينور الشماع، من عائلة الضحية، شاركت فيديو للشاهد الوحيد، الذي أدلى بشهادته للجهات المختصة، قبل أن يعاود ويسرد التفاصيل المؤلمة.

وأكد «بلال» أنه خرج على منصات التواصل الاجتماعي، حتى لا يضع الرواد سيناريوهات ليس لها أساس من الصحة: «الموضوع مكانش في معاكس، ولا خناقة، ولا زي ما أي حد بيقول، أنا شهدت على الواقعة».

وكشف تفاصيل ما شاهده: «كنت ماشي على الطريق، والسواق قالي في بنت على الطريق السريع واقعة، روحت أشوفها وسواق الشغل اللي معايا جابلها الكوتشي والكاب وشنطتها، ولما حاولت أسندها قالتلي السواق كان هيخطفني».

جملة واحدة دفعت الشاهد لمحاولة مساعدتها قبل أن تخبره بعدم قدرتها على الحركة، ما دفعه للاتصال بذويها من خلال هاتفها، ومحاولة نقلها إلى المستشفى: «ادتلها شنطتها لكن مقدرتش تتصل، وقالت مش قادرة أقف، فيه بنت فتحت العربية بتاعتها ونقلناها فيها، واتصلنا بصحابها قبل الكارتة بتاعة السويس بـ200 متر، وطلبنا الإسعاف».

13 نوبة صرع وتشنجات ونزيف، كانت آخر لحظات فتاة الشروق، قبل الدخول في الغيبوبة: «بدأت تدخل في نوبة تشنجات، وعملت إجراءات الإسعافات الأولية، لكن جالها 13 نوبة صرع وتشنج، اتحركنا على أقرب مستشفى وكانت دماغها بتنزف دم، وهناك أهلها وصلوا ودخلت في غيبوبة».

انهيار والد حبيبة الشماع

انهيار كاد لا يستطيع مع الوقوف، بهذا الحال ظهر والد حبيبة الشماع، خلال وداعها في الجنازة، التي شُيعت صباح اليوم، إذ ظهر يتكئ على الجميع، وهو يبكي، قائلًا: «هعمل إيه من بعدك يا حبيبة، الشدة على الله هتوحشيني يا نور عيني، ضهري اتكسر من بعدك يا حبيبة».

وشيعت جنازة حبيبة الشماع، بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، ودفنت بمقابر الأسرة في الوفاء والأمل بمدينة نصر» وفقًا لما كتبته داليا محمد ابنة عم فتاة الشروق، عبر حسابها على «فيسبوك».