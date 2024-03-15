أسرة فتاة الشروق تودع حبيبة الشماع بالدعوات في صلاة التراويح (فيديو)

بعد غيبوبة استمرت نحو 21 يومًا، رحلت فتاة الشروق حبيبة الشماع بعد رحلة طويلة مع المرض، لتصعد روحها إلى بارئها، قبل تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، والدفن بمدافن الأسرة بالوفاء والأمل مدينة نصر» وفقًا لما كتبته داليا محمد ابنة عم فتاة الشروق عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

اللحظات الأخيرة في حياة فتاة الشروق

أسدل ستار النهاية على قصة فتاة الشروق حبيبة الشماع ، لتشارك داليا الشماع، ابنة عمها، عبر حسابها الرسمي على منصة الاجتماعي فيسبوك، فيديو للحظات الأخيرة لها، تجلت في الدعاء لها في صلاة التراويح بعد رحيلها ليكن ذلك آخر وداع: «ارحم أمتك حبيبة واجعلها من السعداء، ويسر لها السؤال واللقاء، واجعل الليل أسعد لياليها، وأنزل الصبر على أحبابها وأهاليها».

قصة فتاة الشروق

انتشرت قصة فتاة الشروق خلال الأيام الماضية، بعد الاشتباه في تعرضها لواقعة اختطاف أثناء استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، وفوجئت بتصرفات غريبة من السائق مما دفعها لإلقاء بنفسها من السيارة، لتصطدم رأسها بحاجز أسمنتي على طريق السويس، لتنقل على أثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة الشروق، وتدخل في غيبوبة بسبب إصابتها بنزيف في الدماغ، وبعد 21 يومًا من العلاج لفظت أنفاسها الأخيرة، ليشكل رحيلها صدمة لجميع أسرتها ومحبيها، الذين نعوها بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم: «الله يرحمك ويصبر أهلك»، « حقك في الجنة»، «أنا لله وأنا إليه راجعون».

وفاة حبيبة الشماع

يُشار إلى أنّ حبيبة الشماع كانت تبلغ من العمر 23 عامًا، وتخرجت في كلية الإعلام، وهي مالك ورئيس تنفيذي لإحدى الشركات، وفق صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، ولفظت فتاة الشروق أنفاسها الأخيرة، بعد دخولها في غيبوبة استمرت 21 يوما.