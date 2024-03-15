أبرزهم «بوتين».. تعرف على مرشحي الانتخابات الروسية 2024

بدأت الانتخابات الرئاسية الروسية اليوم، إذ فتحت أولى مراكز الاقتراع في الشرق الأقصى الروسي في تمام الساعة الـ8 صباحا بالتوقيت المحلي، ما يوافق الساعة 11 ليلا من يوم الخميس في موسكو، ويتنافس في الانتخابات الروسية 2024، 4 مرشحين بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقلا، و3 مرشحين حزبيين، فمن هم المرشحين للانتخابات الروسية؟

الرئيس فلاديمير بوتين مرشح الانتخابات الروسية 2024

- يدخل بوتين سباق الانتخابات الروسية 2024 مرشحا مستقلا وهو المرشح المستقل الوحيد بين الـ4 مرشحين.

- ولد في 7 أكتوبر 1952 في لينينغراد

- تخرج في كلية الحقوق بجامعة لينينغراد الحكومية عام 1975.

- تخرج بوتين من لجنة أمن الدولة في لينينغراد وموسكو التابعة لمدرسة «الكي جي بي» العليا في عام 1985.

- حصد رسالة الدكتوراه في معهد سانت بطرسبرغ للتعدين عام 1997.

- وفي 31 ديسمبر 1999، حين أعلن الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين استقالته وسلم مقاليد السلطة لفلاديمير بوتين بصفة القائم بأعمال الرئيس.

- و25 مارس 2000 فاز بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية

- انتخب بوتين للرئاسة لأربع ولايات، في 2000 و2004 و2018 و2020.

ليونيد سلوتسكي مرشح الانتخابات الروسية 2024

- مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي لـ الانتخابات الروسية 2024

- ولد في 4 يناير 1968 في موسكو

- تخرج من معهد موسكو للآلات في عام 1990

- درس في معهد موسكو للاقتصاد والإحصاء 1996 وعند تخرجه حصد دكتوراه في الاقتصاد.

- عمل مستشار لعمدة موسكو من عام 1992 إلى عام 1993.

- ترأس أمانة مجلس الدوما 1994.

- عين نائبا لمندوب الجمعية الفيدرالية الروسية إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من عام 2000 وحتى انسحابه عام 2022.

- ترأس لجنة الشئون الدولية بمجلس الدوما الروسي 2016.

- شغل سلوتسكي منصب رئيس كتلة الحزب في مجلس الدوما عام 2022 ثم أصبح رئيسا للحزب.

- كان عضوا في الفريق الروسي المفاوض مع أوكرانيا عام 2022.

نيكولاي خاريتونوف مرشح الانتخابات الروسية 2024

- مرشح الحزب الشيوعي الروسي لـ الانتخابات الروسية 2024

- ولد عام 1948 في مقاطعة نوفوسيبيرسك.

- تخرج من معهد نوفوسيبيرسك الزراعي عام 1972.

حصد درجة الدكتوراه في الاقتصاد من أكاديمية الاقتصاد الوطني الروسية في عام 1995

- انتخب عدة مرات خلال الحقبة السوفيتية نائبا في مجالس محلية وإقليمية.

- انتخب نائبا في برلمان جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية 1990.

- شارك في تأسيس الحزب الزراعي الروسي

- انتخب عضوا في مجلس الدوما الروسي مرتين.

ترشح لرئاسة روسيا للمرة الأولى عام 2004

ترأس اللجنة البرلمانية لتنمية مناطق الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسية في 2008.

فلاديسلاف دافانكوف مرشح الانتخابات الروسية 2024

- مرشح حزب «الناس الجدد» لـ الانتخابات الروسية 2024

- من مواليد 1984 في سمولينسك

- مثل دافانكوف حزبه في انتخابات رئاسة بلدية موسكو، وحل في المركز الرابع

- تخرج من كلية التاريخ بجامعة موسكو الحكومية عام 2006.

- حصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من الجامعة الحكومية الروسية للعلوم الاجتماعية 2008.

- تخرج من مدرسة «سكولكوفو» للإدارة في موسكو 2014.

- تخرج من المدرسة العليا للإدارة العامة 2023.

بدأ مسيرته السياسية عام 2020، بمشاركته في تشكيل حزب «الناس الجدد».

انتخب عضوا في مجلس الدوما عام 2021.