10 معلومات عن الانتخابات الروسية.. تنطلق يوم الجمعة

يستعد الروسيون لإجراء الانتخابات الرئاسية الروسية من يوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل، التي من شأنها انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة سنوات أو منح الرئيس فلاديمير بوتين ولاية جديدة، بولاية جديدة في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية للعام الثالث على التوالي، وفقا لـ«روسيا اليوم».

أهم 10 معلومات عن الانتخابات الروسية

1- تبدأ الانتخابات الروسية من يوم الجمعة المقبل وحتى الأحد .

2- يصوت في الداخل الروسي نحو 110 ملايين ناخب روسي، وفي الخارج يصوت مليون ونصف ناخب.

3- يوجد في روسيا نحو 94 ألف مركز اقتراع، وفي الخارج نحو 369 مركزا انتخابيا.

4- إذا فاز بوتين ستمثل ستكون هذه الفترة الرئاسية الثالثة له على التوالي بعد فوزه في 2012، و2018 والرابعة له في العموم.

5- تبلغ الفترة الرئاسية في روسيا حاليا 6 سنوات بعد تعديل القانون الروسي، حيث سيبقى رئيس روسيا القادم من 2024 حتى 2030

6- تم رفض المرشحان المحتملان الوحيدان بوريس ناديجدين ويكاترينا دونتسوفا، اللذان عارضا العملية العسكرية في أوكرانيا بعد تجميعهم عشرات الآلاف من التوقيعات لدعم ترشيحيهما.

7- إلى جانب بوتين يتنافس 3 مرشحين مسجلين، هم المحافظ القومي ليونيد سلوتسكي، ومرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف، ورجل الأعمال فلاديسلاف دافانكوف. وجميعهم دعموا العملية العسكرية في أوكرانيا.

8- سيكون هناك تصويت في المناطق الأربع التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا في عام 2022.

9- تمكن الجنود الروس المنتشرون في أوكرانيا من الإدلاء بأصواتهم مبكرا.

10- حدد مجلس الاتحاد الروسي، موعد الانتخابات في 17 مارس 2024، فيما قررت لجنة الانتخابات المركزية الروسية استمرار التصويت على مدى 3 أيام هي 15 و16 و17 مارس.