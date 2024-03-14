تستمر لمدة ثلاثة أيام.. مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد آخر استعدادات الانتخابات الروسية

قال حسين مشيك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الروسية موسكو، إنّ مراكز الاقتراع في روسيا ستفتح أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت العاصمة موسكو والسابعة بتوقيت القاهرة.

وأضاف «مشيك»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عملية الاقتراع ستستمر 3 أيام، حتى 17 مارس الجاري «يوم الأحد المقبل»، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية الروسية نقطة مفصلية في النظام السياسي في روسيا، وفي ظل الوضع الذي تعيشه موسكو في الصراع مع الدول الغربية والعقوبات الغربية.

وتابع: «القيادة والدوائر السياسية الروسية والدوائر الحكومية مستعدة، ولجنة الانتخابات أكدت أن أعضاء اللجان زاروا أكثر من 50 مليون ناخب روسي وقدموا شرحا تفصيليا لهم عن الانتخابات الرئاسية الروسية والرئيس الحالي بوتين وجه رسالة إلى الشعب الروسي دعاه فيها إلى المشاركة في الانتخابات وأكد أن هذه الانتخابات حرة وديموقراطية».