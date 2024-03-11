كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الروسية القادمة.. تنطلق يوم الجمعة

تستعد روسيا لخوض ماراثون الانتخابات الروسية، ويبدأ المواطنون الروس في التصويت بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 15 مارس وحتى الأحد 17 مارس، وذلك في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات بين موسكو وحلف الناتو.

يخوض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأوفر حظًا للفوز بمقعد الكرملين، غمار الانتخابات الروسية بالتزامن مع التهديدات التي تلاحق موسكو من جميع الجهات، لكن ماذا نعرف عن الانتخابات الروسية القادمة؟

من المنافسين في الانتخابات الروسية؟

يتنافس على الانتخابات الروسية الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، والقومي ليونيد سلوتسكي، والشيوعي نيكولاي خاريتونوف، ورجل الأعمال فلاديسلاف دافانكوف، والثلاثة مرشحون مؤيدون للحرب على أوكرانيا، بحسب وسائل إعلام روسية.

الفائز يستمر لمدة 6 سنوات

والفائز في الانتخابات، ستكون له الفرصة لقيادة موسكو لـ6 سنوات قادمة، وفي حالة عدم وجود فائز في الجولة الأولى الجمعة القادم، ستنعقد الجولة الثانية بعد 21 يوم من انتهاء الجولة الأولى، وبذلك ستكون الجولة الثانية في شهر أبريل.

فلاديمير بوتين يقدم سلسلة من الوعود

وفي خطابه السنوي الشهر الماضي، قدم فلاديمير بوتين سلسلة من الوعود لمواطنيه، بدأت بالميزانية وتخصيص مليارات من الروبل الروسي لتجديد البنية التحتية، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز التكنولوجيا.

لوحات إعلانية في شوارع روسيا

وانتشرت في شوارع روسيا العديد من اللافتات واللوحات الإعلانية التي تحث الروس على الإدلاء بأصواتهم، وبعض اللوحات حملت شعار «V»، وهو شعار استخدمته القوات الروسية في أوكرانيا، وكُتب في اللوحة «نحن أقوى معًا، لننتخب من أجل روسيا».

تحذير من التدخل الخارجي

وتحذر موسكو مرارًا وتكرارًا من محاولات التدخل الغربية في سير الانتخابات الروسية، واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأميركية لين ترايسي، الأسبوع الماضي، للتنديد بمحاولات التدخل على سير الانتخابات الروسية من منظمات غير حكومية أميركية.

وتعد الانتخابات الروسية 2024، هي أول انتخابات منذ الحرب الروسية الأوكرانية وأول انتخابات تجرى عقب الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية التي عقدت في 2020 والتي تسمح لـ«بوتين» بالاستمرار في السلطة لدورتين رئاسيتين حتى 2036.

وستشمل الانتخابات الروسية أيضًا 4 مناطق في أوكرانيا أعلنت موسكو ضمها في 2022 لكنها لا تسيطر عليها عسكريًا بشكل كامل، ونفت موسكو تعرض سكان هذه المناطق لأي تهديدات من أجل الإدلاء بأصواتهم، كما تمت إتاحة الاقتراح المبكر للجنود الروس في أوكرانيا.