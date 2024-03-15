عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بين نظرات اللهفة والجوع والخوف.. الاحتلال يحطم فرحة الغزيين بشهر رمضان المبارك».

اللهفة والجوع والخوف

بين نظرات اللهفة والجوع والخوف من عدم الحصول على ما جاءوا من أجله، وقف العشرات من أهالي غزة الصائمين ينتظرون حصتهم من حساء العدس والأرز، تلك الوجبات التقليدية التي ستكون رفيقهم الوحيد خلال شهر رمضان المبارك.

عشرات الأشخاص تطوعوا ليقدموا تلك الوجبات إلى الغزيين خلال فترة الفطور، وبالرغم من قلة الموارد، فإنهم لازالوا يحاولون التغلب على الجوع ولو بالقليل.

الحرب كانت قاسية بما فيه الكفاية لتحول مصير هؤلاء المواطنين من أعزاء إلى ضحايا بظروف بالغة الصعوبة، فالجوع هو عدو أهل غزة الأكثر خطورة من الحرب ذاتها، لاسيما بعدما خارت قواهم وأصبح ضحاياهم يتساقطون واحدا تلو الآخر.

وضع مخزٍ وحزين تمر به غزة وسكانها

وضع مخزٍ وحزين تمر به غزة وسكانها إلا أنّ روح التعاون ومحاولات البعض لشد عضد الآخرين قد تكون سبيلهم في الوصول معا إلى بر الأمان وتحمل قسوة تلك الحرب.