عاجل.. صدمة مدوية لـ الأهلي من سيمبا قبل موقعة شهر رمضان

أعلن فريق سيمبا التنزاني، عبر موقعه الرسمي، توقيت مباراته أمام النادي الأهلي، والمقرر لها يوم 29 مارس الجاري، على ستاد بنجامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية، دار السلام، وذلك لحساب منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024.

توقيت مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في شهر رمضان.. صدمة للأحمر

وحدد نادي سيمبا التنزاني الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة «الرابعة بتوقيت تنزانيا» موعدا لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، موجها صدمة للمارد الأحمر وجهازه الفني ولاعبيه، خاصة أن المباراة ستلعب بذلك أثناء صيام لاعبي الشياطين الحمر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

وستبث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة، وستذاع على قناة بي إن سبورتس 6.

الأهلي يلتقي الفائز من مباراة مازيمبي وبترو أتلتيكو حال تخطي عقبة سيمبا التنزاني

وسيلعب الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مع الفائز من مواجهة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي، وذلك ضمن مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية لموسم 2023-2024، والتي يتطلع من خلالها المارد الأحمر للاحتفاظ بلقبها.

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