أسعار باقات عمرة النصف الثاني من شهر رمضان 2024.. وزارة الحج والعمرة توضح

كشفت وزارة الحج والعمرة عبر صفحتها على منصة إكس، أسعار باقات عمرة النصف الثاني من شهر رمضان 2024، التي تنوعت بين باقات اقتصادية وكبار الشخصيات وباقات الرحلات السياحية، ويمكن للرغبين في أداء المناسك المقدسة، اختيار الباقة المناسبة حسب إمكانياتهم.

عمرة النصف الثاني من شهر رمضان 2024

وبحسب موقع وزارة الحج والعمرة، هناك عديد من باقات عمرة النصف الثاني من شهر رمضان، التي يمكن الاختيار منها حسب إمكانيات المتقدم وفيما يلي، نعرض الباقات الاقتصادية والخدمات التي يمكن الحصول عليها، وهي كالآتي:

أسعار الباقات الاقتصادية لعمرة رمضان

ويمكن الحصول على تفاصيل باقات عمرة رمضان التي تتواجد عبر منصة نسك:

الباقة الأقل سعرًا بـ750 ريالًا سعوديًا لمدة 5 أيام، ويجب تقديم الطلب قبل الوصول إلى المملكة بـ15 يومًا على الأقل وتشمل التأشيرة، الإقامة في غرف رباعية، مواصلات من وإلى المطار، تأمين شامل، مواصلات من وإلى الحرم لفنادق مختارة، لكنها لا تتضمن تذاكر الطيران، الوجبات، المصاريف الشخصية.

الباقة الثانية وقيمتها 840 ريالًا سعوديًا، ومدتها 5 أيام، وتتضمن التأشيرة، والسكن في مكة 5 ليالٍ في فندق اقتصادي يبعد عن الحرم مسافة لا تقل عن 2 كيلو، وهي تتضمن مواصلات وتأمين طبي، واستقبال المطار، وغرف رباعية.

الباقة الثالثة سعرها 955 ريالًا سعوديًا، لمدة 6 ليال، ويجب تقديم الطلب قبل الوصول بـ15 يومًا، الإقامة في أحد الفنادق من نجمتين إلى 3 نجوم، تبعد عن الحرم 1.5 كم، وفي المدينة تبعد الفنادق 500 متر عن المسجد النبوي، وتتضمن وجبة إفطار 40 ريالًا للفرد الواحد، ويتم دفع مبلغ الافطار بشكل منفصل.

باقة اقتصادية بسعر 2325 ريالًا سعوديًا ورحلة العمرة تكون لمدة 15 يومًا، وتتضمن تلك الباقة التأشيرة، والإقامة في غرف فندقية رباعية، ومواصلات جماعية، ومزارات للمدينة فقط، وهذه الباقة لا تتضمن الوجبات أو التأمين، وهي غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.