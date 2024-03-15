حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة حملت رسائل طمأنة للمصريين

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس السيسي خلال تفقده فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة حملت رسائل مٌكاشفة ومٌصارحة وطمأنة للمواطنين بشأن جهود الدولة المصرية لإعادة تصويب المسار الاقتصادي وتحسينه وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، نتيجة التداعيات العالمية خلال الأربع سنوات الماضية، مثل جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، ثم الأحداث في غزة، التي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن التصريحات حملت رسائل قوية بأن مصر قادرة على تجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها وأنها مٌستعدة لمٌواجهة أي تحديات في المستقبل، مٌشيرا إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد لتخطي هذه الصعوبات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقديم كل الدعم والمساعدة للمواطنين لتخطي هذه الظروف الصعبة والعودة إلى مسار التنمية والازدهار.

حرص مصر على تعزيز علاقتها الدولية

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القيادة السياسية بذلت جهودا كبيرة لتأهيل البنية الأساسية للوصول إلى آفاق أفضل للدولة المصرية تلبي طموحات المصريين نحو الجمهورية الجديدة، مُشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لمٌواجهة تلك التحديات والفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في الأوضاع الاقتصادية خاصة مع الإفراج الجمركي عن البضائع الأيام الماضية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الرئيس السيسي أكد حرص الدولة على تعزيز العلاقات الدولية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات المشتركة، مُشيرا إلى أن مصر تلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وتسعى جاهدة للمساهمة في حل الصراعات والأزمات الإقليمية.

موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن موقف الدولة المصرية ثابت وقوي في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما تناوله الرئيس في كلمته وتأكيده رفض مصر التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين والتحذير من اتساع رقعة الصراع وهو ما يحدث الآن في تهديد الملاحة في البحر الأحمر وهو ما سبق وأن حذرت منه مصر مرارا وتكرارا، لافتا إلى الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين العزل من الأشقاء الفلسطينيين، من خلال مواصلة إسقاط المُساعدات على قطاع غزة بالتعاون مع بعض الدولة الشقيقة والصديقة.