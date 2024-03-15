طريقة عمل بسكويت التمر زي الجاهز بكوب دقيق واحد.. وصفة سهلة بأقل تكلفة

بسكويت التمر من ألذ الأنواع التي يعشقها كثير من الناس، وهناك طريقة سهلة وبسيطة لتحضيره في المنزل بأقل التكاليف، إذ لا يكلفك إعداده سوى كوب دقيق واحد، ما يوفر لك كثير من الأموال ويغنيك عن شرائه من الخارج.

مكونات وصفة بسكويت التمر اللذيذ

كوب دقيق.

كوب من الزبدة.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

مقدار مناسب من عجوة التمر.

طريقة عمل بسكويت التمر اللذيذ

نجهز المكونات الجافة عن طريق إحضار إناء مناسب الحجم ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر والملح.

ثم بعد ذلك نجهز المكونات السائلة عن طريق إحضار إناء آخر، ثم نضيف الزبدة والسكر.

نستخدم المضرب الكهربائي في الخفق، نستمر في الخفقان حتى نلاحظ ظهور لون فاتح للزبدة.

نضيف البيض والفانيليا ونعيد الخفقان مرة ثانية، حتى نحصل على قوام كريمي.

إضافة المكونات الجافة بشكل تدريجي الى المكونات السائلة ونقلب لتجانس المكونات معًا.

ثم بعد ذلك نقوم بعجن جميع المكونات حتى تتكون كتلة واحدة من العجين ولا بد أن تكون ناعمة ولا تلتصق باليدين.

ترك العجينة لترتاح لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

وضع ملعقة من الزبدة على التمر ويعجن باستخدام اليد ومن الممكن ان يطحن داخل الكبة (حسب الرغبة)، ثم يتم تقطيعها على شكل شرائط.

بعد ذلك يتم وضع عجينة البسكويت بين ورقتين من النوع الزبدة، ثم يتم فردها باستخدام النشابة.

رفع ورقة الزبدة العلوية ونقوم بتقطيع العجينة على شكل شرائط.

نضع شرائط العجوة داخل شرائط العجين، ثم تثنى العجينة على العجوة، ثم نضغط باستخدام الشوكة على العجينة، ثم تقطع العجينة.

إحضار صينية من صواني الفرن، ثم ترص العجينة عليها، ثم نشغل الفرن على درجة حرارة 180.

إدخال الصينية الفرن لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة.

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