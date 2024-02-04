البيض بالبلح قنبلة فيتامينات وبروتين وسكريات.. وجبة إفطار متكاملة

هناك الكثير من الوجبات التي ينصح بتناولها في الصباح، لما لها من فوائد عديدة، لأنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمة التي تعينه على أداء الأنشطة، من بينها طبق البلح بالسمن البلدي والبيض، الذي يحمي من الإصابة بالأمراض، ويحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الدهنية والسكريات.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول طبق البلح بالبيض صباحًا؟

يعتبر خليط البلح والبيض بالسمن البلدي، من الخيارات المثالية التي ينصح بتناولها في وجبة الإفطار، والذي نصحت به الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية خلال حديثها لـ«الوطن»،مؤكدة أن هذا المزيج بمحتوياته المختلفة، من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، يؤثر بشكل إيجابي على صحة الجسم.

وقالت «عبد الوهاب»، إن طبق البيض بالسمن البلدي ممزوجًا بالتمر يحافظ على صحة الجسم، ويقلل من خطر الإصابة بالإمساك، لأنه يساعد بشكل كبير في تحسين حركة الأمعاء، وهي تعمل بدورها في جعل الجسم أكثر نشاطًا في ساعات الصباح الأولى، فالـ3 مكونات سويًا ذات فعالية كبيرة، في تعزيز جهاز المناعة وتحسين أداء وظائف الجسم، فالبلح يحتوي على نسبة عالية من السكريات، بينما البيض مصدرًا جيدًا للكالسيوم.

اتباع نظام غذائي

وشددت استشاري المناعة والتغذية، أنه على الرغم من الفوائد الكثيرة التي تخص هذه الوصفة، فإنه يجب الانتباه جيدًا إلى ضرورة عدم الإفراط في تناولها خاصة في الصباح، لتجنب الإصابة بأمراض القلب، إلى جانب الحفاظ على الوزن، لأن ما بها من مكونات يعمل على إكساب الجسم الكثير من السعرات الحرارية، لذا يفضل اتباع نظام غذائي بجانبه والإكثار من تناول الخضروات لما به من فوائد صحية عديدة تحمي الجسم من فرص الإصابة بالأمراض المختلفة.