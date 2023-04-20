أسعار البسكويت وكعك العيد في معارض أهلا رمضان بالمحافظات: تخفيضات مغرية

تشهد أسعار البسكويت وكعك العيد في معارض أهلا رمضان بالمحافظات تخفيضات مُغرية على مختلف الأنواع، فيما أقبل الآلاف من الأهالي على شراء الكعك والبسكويت من تلك المعارض، نظرًا لجودة المنتجات، فضلًا عن التوفير والاستفادة من فارق السعر الكبير بين الأسعار، مقارنةً بالأسعار في محال الحلوى والمخابز المنتشرة في جميع المحافظات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار البسكويت وكعك العيد في معارض أهلا رمضان بالمحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

أسعار البسكويت وكعك العيد في معارض أهلا رمضان

شهدت أسعار البسكويت وكعك العيد في معارض أهلا رمضان بالمحافظات تخفيضات وصلت إلى نحو 25% على أسعار كيلو الكعك والبسكويت، فضلًا عن أسعار الكيلو من كل منتج.

كيلو الكعك بكم؟

وفيما يخص سؤال المواطنين حول كيلو الكعك بكم؟ فإنّ معارض أهلًا رمضان المنتشرة بمختلف المحافظات وفرت كيلو الكعك كالتالي بحسب الحشو:

سعر كيلو كعك سادة أو محشو بالملبن أو العجوة.. 100 جنيهًا.

سعر كيلو كعك العيد بدون سكر.. 110 جنيهًا.

سعر كيلو الكعك المحشو عين جمل.. 150 جنيهًا.

سعر كيلو الكعك العجمية.. 100 جنيهًا.

سعر كيلو الكعك المحشو بالمكسرات.. 150 جنيهًا.

سعر كيلو الكوكيز.. 120 جنيهًا.

سعر كيلو المنين السادة أو بالشمر.. 100 جنيهًا.

سعر كيلو المنين المحشو عجوة.. 100 جنيهًا.

سعر كيلو المنين المحشو ملبن.. 100 جنيهًا.

سعر كيلو القرص السادة.. 100 جنيهًا.

سعر كيلو البرازق السوري.. 120 جنيهًا.

سعر كيلو بسكويت النشادر

وفيما يخص أسعار البسكويت في معارض أهلًا رمضان، والتي أعلنتها الغرفة التجارية بالجيزة جاءت كالتالي:

سعر كيلو الغريبة.. 120 جنيهًا.

سعر كيلو الغريبة باللوز.. 150 جنيهًا.

سعر كيلو البسكويت.. 100 جنيهًا.

سعر كيلو بسكويت النشادر.. 100 جنيهًا.

سعر كيلو البيتي فور أبيض أو شيكولاته.. 120 جنيهًا.

سعر كيلو السابليه 150 جنيهًا.

أسعار علب البسكويت وكعك العيد

ووفقًا لقائمة أسعار البسكويت وكعك العيد في معارض أهلا رمضان المُعلن عنها في قائمة الأسعار فإنّها جاءت كالتالي:

سعر علبة البسكويت وكعك العيد المشكلة تضم «بسكويت وكعك وغريبة، وسابليه وبيتي فور» وزن كيلو بلغ 120 جنيهًا.