شيخ الأزهر: الله هو «العدل» ويتصرف في ملكه كيفما يشاء

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن «العدل» هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى وهو ضد «الجور والظلم»، وهو المعنى المختصر للعدل، وإن كان لا يصح التعريف بسلب شيء.

«العدل» يعني الاستقامة والحق

وأوضح «الطيب»، خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن «العدل» يعني ايضًا الاستقامة والحق، موضحًا أن اسم العدل لم يرد صراحة في القرآن الكريم لا اسم أو فعل.

الله يتصرف كيفما يشاء فيما ملك

وأشار إلى أن «العدل» يستخدم كمصطلح في أسماء الله الحسنى والتفسير أيضًا والعلوم، وهو من تعريفه أنه تصرف المالك وهو الله -سبحانه وتعالى في ما يملك كيفما يشاء فهو لا يظلم، مشددًا أنه «من حكم في ماله فما ظلم»، وفهو يتصرف كيفما يشاء فيما ملك.

وأضاف أن الله هو «العدل» ويتصرف في ملكه بما يريد، مشيرًا إلى أن هذا الاسم لم يرد في القرآن وهذا لا يعني أنه لا يكون اسم من أسماء الله الحسنى، وهو مثبت في القرآن الكريم بورود ضده وهو الظلم، كما أنه ورد في السنة المطهرة.