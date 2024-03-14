شيخ الأزهر: «تغيير الأسماء القبيحة إلى أخرى جميلة من عادات النبي»

تحدث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يغير الأسماء القبيحة، حتى كان لما يؤتى بطفل ويسأل عن اسمه وإذا وجد أن اسمه ليس جميلا كان يغيره، وهي نظرة الأنبياء ونور النبوة لأنه يعرف أن هذا الاسم إذا ألصق به سيؤثر على صاحبه.

وأضاف «الطيب» خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع على قناة «الناس» مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، قائلًا «بنت عمر كان اسمها عاصية، فلما جاءت فسألها قالت «أنا عاصية»، فقال «بل أنت جميلة»، وجاء آخر قاله له «ما اسمك»، قال «أصرم» فقال «بل أنت زرعة»، ودخل مهاجر من المهاجرين على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله عن اسمه قال «أسمي حذد» وتعني «ما غلظ وارتفع من الأرض» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بل أنت «سهل».

وتابع: «نحن نحاسب ما يأتينا من عند الله سبحانة وتعالى بحساباتنا نحن، وهو مشروع بالنسبة للإنسان حينما تضيق به الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استعجلوا في إحدى المرات وجاء ذلك في الآية الكريمة، «وزلزلوا حتى يقول الرسول والذي آمنوا معه متى نصر الله».

وأكمل: «وبين لنا القرآن الكريم «إن يومًا عند ربك كألف سنة مما تعدون»، والله لا يعجل بالعقوبة، والله اسمه الصبور، والله يعطي الفرصة مرة واثنين وعشر مرات وعشرين حتى يحق العذاب».