شيخ الأزهر: المؤمن يقشعر جسده من دقة إتقان الله للكون 

تحدث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن أسماء الله الحسنى، وعن اسم الحكم، مشيرًا إلى أنه من أسماء الله الحسنى، وورد في القرآن الكريم مرة واحدة في الآية الكريمة، «أفغير الله أبتغي حكما»، والحكم معناه القاضي العادل الذي يكون عدله عدلًا مطلقًا، لا شائبة فيه من ظلم ولا مجاملة ولا خطأ.

وأضاف «الطيب»، خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، قائلًا «الحكم بهذا المعنى لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي حكمه مطلق، حكمه عادل عدلًا مطلقًا، وأن كل أحكامه تدل على الاتقان».

وتابع: «ومن هنا حكمه في الكون، ترتيب الأمور وسوق المسببات إلى أسبابها والنتائج إلى أسبابها، وهذا أيضًا يدخل في معنى الحكم، معنى الاتقان، وواضح ذلك في هذا الاتقان الشديد في العالم العلوي والعالم السفلي».

وأكمل: «ويستدل العلماء بأمور عجيبة جدًا، في الأسنان والأنياب والطفل، وكيف تخرج الدجاجة من البيضة، فالمؤمن جسمه يقشعر من دقة الإتقان، والحكم هنا معناها الذات الإلهية التي تثبت لها التفرد بالقضاء المطلق العادل، فالله أحكم الحاكمين».