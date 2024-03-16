يتطلع الأهالي في المنيا، إلى معرفة مواقيت الصلاة اليوم السبت 16-3-2024، سادس أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، لأداء الفروض في مواقيتها المحددة خاصة صلاة العشاء التي يعقبها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445هجريًا لمحافظة المنيا الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم السبت 16-3-2024 كالتالي:

صلاة الفجر الساعة 4:40 صباحا

صلاة الظهر 12:5 مساءً

صلاة العصر 3:31 مساءً

صلاة المغرب 6:6 مساءً

صلاة العشاء 7:22 مساءً

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

علمًا بأنّ موعد الشروق سيكون في تمام الساعة 6:5 صباحًا بالمنيا، وهو الوقت الذي يمكن فيه أداء سنة صلاة الضحى، وتبلغ ساعات الصيام اليوم 13 ساعة و46 دقيقة.