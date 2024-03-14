محافظ المنيا: إزالة 89 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت 24 فبراير الماضي، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

إزالة 89 حالة تعد بمراكز المنيا

واستعرض محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة خلال اليومين الماضيين، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 89 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 11 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمراكز بني مزار ومطاي والمنيا وأبوقرقاص، و65 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأسفرت الحملة عن إزالة 13حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركزي سمالوط وبني مزار، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.