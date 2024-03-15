مواقع عربية وعالمية ترصد الوقفة التضامنية للتحالف الوطني أمام معبر رفح

تدوالت العديد من وكالات الأنباء العربية والعالمية، أنباء الوقفة التضامنية التي نظمها متطوعي التحالف الوطني للتنمية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح.

وأكد المشاركون رفضهم للعدوان على غزة، وعزمهم على الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

روسيا اليوم: متطوعو التحالف أعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني

ونشر موقع «روسيا اليوم» أن متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مصر، نظموا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، أمام معبر رفح البري.

وأشار الموقع خلال التقرير، إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محاولات مصر بكل جهد مخلص الوصول إلى هدنة، محذرا من خطورة اجتياح رفح جنوب القطاع.

تقديم مساعدات إنسانية لغزة

ونشرت القاهرة الإخبارية، أن المتطوعين نظموا الوقفة التضامنية، أمام معبر رفح، مؤكدين رفضهم للعدوان وعزمهم الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وندد التحالف الوطني بجرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، معتبرا أن ما يحدث يمثل تهديدًا مباشرًا على السلام الدولي، ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان.