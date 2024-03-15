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دراما المتحدة

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: اتخذنا إجراءات لتحسين الموقف الاقتصادي وإصلاحه بشكل نهائي

كتب:

محمد عزالدين
07:45 م | الجمعة 15 مارس 2024
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت 16 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: اتخذنا إجراءات لتحسين الموقف الاقتصادى وإصلاحه بشكل نهائى

- الرئيس لطلاب أكاديمية الشرطة: مصر تسعى للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة وإنقاذ المدنيين.. وقيام دولة فلسطينية مستقلة

- وزير التعليم العالى: أولوية للأبحاث التى ترتبط بتطوير الصناعة الوطنية

- «عاشور»: «هيئة التكنولوجيا» تسهم فى بناء قدرات العلماء الشباب

– مصر على قمة دورة الألعاب الأفريقية

- الفراعنة يحصدون 134 ميدالية.. ونجاحات مختلفة لكل المنتخبات

- «شركات السياحة» تبدأ إجراءات تنظيم عمرة شهر شوال

- تترات المسلسلات إبداع يتخطى الحدود

- «الفشنى»: شعرت بالملائكة ترافقنى أثناء تسجيل «الحشاشين وبيت الرفاعى»

- لينا شماميان: تتر «جودر» بطبقات صوتية مختلفة وكلماته ستحمل ألغازاً

- حمزة نمرة: «سر إلهى» جذبنى وردود الفعل فاقت توقعاتى

-ذكريات.. وليد صلاح الدين: سددت الكرة فى وجه «عبدالحفيظ» أثناء نهائى أفريقيا بسبب الصيام

-نصيحة طبية.. تحذير لمرضى السمنة من «الكيتو والنباتى»

 

الصفحة الثانية

-فرحة كبيرة بين المستفيدين لصرف المعاش بزيادة 15%

- «سارة»: شكراً للرئيس السيسى دايماً بيفرّح قلوبنا.. و«محمود»: المعاش بيساعدنا على تحمّل مصاعب الحياة بشكل أفضل

- «التنمية المحلية»: نطور السياسات لنكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين

- «آمنة»: برامج التنمية المحلية الستة المطورة تهدف لتوسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية لتتمكن من تلبية طموحات المجتمع

- «الرى»: «قناطر الدلتا» تُلبى الاحتياجات المائية للوجه البحرى والقاهرة الكبرى

- «ناجح».. مسحراتى كفيف يجوب الشوارع بـ«طبلة»: «ماشى بنور الله»

 

الصفحة الثالثة

- «السيسى»: اتخذنا إجراءات لتحسين وتطوير الموقف الاقتصادى بشكل نهائى.. وليست لدينا مشكلة فى السلع والمستلزمات

- الرئيس لطلاب أكاديمية الشرطة: عقدنا اتفاقاً أولياً مع صندوق النقد الدولى وسيكون هناك شكل من أشكال الدعم مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى.. والأمور تسير بشكل جيد

- مصر تسعى بكل جهد إلى التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة وإنقاذ المدنيين الأبرياء فى القطاع من ويلات الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر.. ونسعى إلى إدخال أكبر حجم من المساعدات

- حرب الإبادة: الاحتلال الإسرائيلى يستهدف طوابير الجوعى فى غزة أثناء انتظار المساعدات

- «الملا»: قطاع البترول لديه كيان قوى يسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات

- «الإسكان»: حملات لوقف المخالفات وإزالة تعديات البناء فى المدن الجديدة

 

الصفحة الرابعة

- العلاج بالفن.. أمل جديد لأطفال التوحد

-مؤسسة «الشكمجية».. هنا أولى خطوات التعافى بالإبداع

- تدريب شامل لتطوير مهارات الصغار وتشجيعهم على تقديم أدوار فنية.. وتمرينات لمساعدتهم على نطق الكلمات الصعبة

- «قطب»: أستمتع بكتابة نصوص العروض لهم.. ووالدة «كيرلس»: «ابنى بيعشق التمثيل وبساعده يعمل الحاجة اللى بيحبها»

- «ياسين» ينظم الشعر: باعبّر عن نفسى ومشاعرى

- «مريم» تغلبت على المرض بـ«الفن والرياضة»: إعاقتى لم تعد عقبة

- «محمد» اكتشف مهاراته فى التمثيل: بقى عندى أصحاب فى المسرح

- رئيس أمناء «الشكمجية»: العلاج بالفن يحول مريض «التوحد» إلى ممثل مسرحى.. وأشكر «المتحدة» على إنتاج «حالة خاصة»

 

الصفحة الخامسة

- وليد صلاح الدين: سددت الكرة فى وجه «عبدالحفيظ» أثناء نهائى أفريقيا بسبب الصيام

- احذروا «الكيتو والنباتى».. استشارى تغذية يقدم نصائح مهمة لمرضى السمنة

- إفطار الصائم عند السفر جائز

- فى الصيام: «مدافع جرى ورا اللعيبة بالتعابين والفريق يتدرب بين أقفاص الأسود»

- تفسير «القرطبى».. الجامع فى التفسير

 

الصفحة السادسة

-مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: عودة قوة مصر الناعمة

-مقال رأي لـ عصام زكريا، بعنوان: أساطير الحشاشين.. وجرأة «المتحدة».. وشعرة عبدالرحيم كمال!

-مقال رأي لـ محمد مسعود، بعنوان: صفعة «الحشاشين» الدرامية

-مقال رأي لـ رامي المتولي، بعنوان: «الحشاشين».. فن إثارة الجدل والتساؤلات

-مقال رأي لـ أشرف غريب، بعنوان: «الحشاشين».. البحث عن جذور ما يحدث اليوم

-مقال رأي لـ محمد نبيل، بعنوان: لغة «الحشاشين» وفرصة «مسار إجباري»

 

الصفحة السابعة

-مقال رأي لـ د. آمال عثمان، بعنوان: العالم السري للحشاشين.. نقلة فكرية وفنية في الدراما

-مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان: رباعيات الخيام.. وفن صناعة تتر ملحمي

-مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: الإخوان الحشاشون

-مقال رأي لـ عبدالله غلوش، بعنوان: 10 أسباب تخليك تتابع «بابا جه»

-مقال رأي لـ محمد حسن، بعنوان: «أمير الحشاشين» والدور التنويري للشركة المتحدة

 

الصفحة الثامنة

- تترات مسلسلات رمضان.. إبداع يتخطى الحدود

- شهدت تنوعاً ومشاركة نجوم للمرة الأولى بالموسم

-أحمد شيبة: غناء تتر «العوضى» تحدٍّ.. وتفاجأت باختيارى لـ«صيد العقارب»

-لينا شماميان: تتر «جودر» بطبقات صوتية مختلفة وكلماته ستحمل ألغازاً

-حمزة نمرة: فكرة «سر إلهى» جذبتنى.. وردود الفعل فاقت توقعاتى

- وائل الفشنى: شعرت بالملائكة ترافقنى أثناء تسجيل «الحشاشين وبيت الرفاعى».. ونجاح الأغنيتين توفيق من ربنا

-عبدالباسط حمودة: «شعبان» اختارنى لتتر «المعلم»

-أعضاء «مسار إجبارى»: تشابه اسم فرقتنا مع المسلسل غير مقصود

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