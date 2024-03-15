اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: اتخذنا إجراءات لتحسين الموقف الاقتصادي وإصلاحه بشكل نهائي

تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت 16 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: اتخذنا إجراءات لتحسين الموقف الاقتصادى وإصلاحه بشكل نهائى

- الرئيس لطلاب أكاديمية الشرطة: مصر تسعى للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة وإنقاذ المدنيين.. وقيام دولة فلسطينية مستقلة

- وزير التعليم العالى: أولوية للأبحاث التى ترتبط بتطوير الصناعة الوطنية

- «عاشور»: «هيئة التكنولوجيا» تسهم فى بناء قدرات العلماء الشباب

– مصر على قمة دورة الألعاب الأفريقية

- الفراعنة يحصدون 134 ميدالية.. ونجاحات مختلفة لكل المنتخبات

- «شركات السياحة» تبدأ إجراءات تنظيم عمرة شهر شوال

- تترات المسلسلات إبداع يتخطى الحدود

- «الفشنى»: شعرت بالملائكة ترافقنى أثناء تسجيل «الحشاشين وبيت الرفاعى»

- لينا شماميان: تتر «جودر» بطبقات صوتية مختلفة وكلماته ستحمل ألغازاً

- حمزة نمرة: «سر إلهى» جذبنى وردود الفعل فاقت توقعاتى

-ذكريات.. وليد صلاح الدين: سددت الكرة فى وجه «عبدالحفيظ» أثناء نهائى أفريقيا بسبب الصيام

-نصيحة طبية.. تحذير لمرضى السمنة من «الكيتو والنباتى»

الصفحة الثانية

-فرحة كبيرة بين المستفيدين لصرف المعاش بزيادة 15%

- «سارة»: شكراً للرئيس السيسى دايماً بيفرّح قلوبنا.. و«محمود»: المعاش بيساعدنا على تحمّل مصاعب الحياة بشكل أفضل

- «التنمية المحلية»: نطور السياسات لنكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين

- «آمنة»: برامج التنمية المحلية الستة المطورة تهدف لتوسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية لتتمكن من تلبية طموحات المجتمع

- «الرى»: «قناطر الدلتا» تُلبى الاحتياجات المائية للوجه البحرى والقاهرة الكبرى

- «ناجح».. مسحراتى كفيف يجوب الشوارع بـ«طبلة»: «ماشى بنور الله»

الصفحة الثالثة

- «السيسى»: اتخذنا إجراءات لتحسين وتطوير الموقف الاقتصادى بشكل نهائى.. وليست لدينا مشكلة فى السلع والمستلزمات

- الرئيس لطلاب أكاديمية الشرطة: عقدنا اتفاقاً أولياً مع صندوق النقد الدولى وسيكون هناك شكل من أشكال الدعم مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى.. والأمور تسير بشكل جيد

- مصر تسعى بكل جهد إلى التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة وإنقاذ المدنيين الأبرياء فى القطاع من ويلات الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر.. ونسعى إلى إدخال أكبر حجم من المساعدات

- حرب الإبادة: الاحتلال الإسرائيلى يستهدف طوابير الجوعى فى غزة أثناء انتظار المساعدات

- «الملا»: قطاع البترول لديه كيان قوى يسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات

- «الإسكان»: حملات لوقف المخالفات وإزالة تعديات البناء فى المدن الجديدة

الصفحة الرابعة

- العلاج بالفن.. أمل جديد لأطفال التوحد

-مؤسسة «الشكمجية».. هنا أولى خطوات التعافى بالإبداع

- تدريب شامل لتطوير مهارات الصغار وتشجيعهم على تقديم أدوار فنية.. وتمرينات لمساعدتهم على نطق الكلمات الصعبة

- «قطب»: أستمتع بكتابة نصوص العروض لهم.. ووالدة «كيرلس»: «ابنى بيعشق التمثيل وبساعده يعمل الحاجة اللى بيحبها»

- «ياسين» ينظم الشعر: باعبّر عن نفسى ومشاعرى

- «مريم» تغلبت على المرض بـ«الفن والرياضة»: إعاقتى لم تعد عقبة

- «محمد» اكتشف مهاراته فى التمثيل: بقى عندى أصحاب فى المسرح

- رئيس أمناء «الشكمجية»: العلاج بالفن يحول مريض «التوحد» إلى ممثل مسرحى.. وأشكر «المتحدة» على إنتاج «حالة خاصة»

الصفحة الخامسة

- وليد صلاح الدين: سددت الكرة فى وجه «عبدالحفيظ» أثناء نهائى أفريقيا بسبب الصيام

- احذروا «الكيتو والنباتى».. استشارى تغذية يقدم نصائح مهمة لمرضى السمنة

- إفطار الصائم عند السفر جائز

- فى الصيام: «مدافع جرى ورا اللعيبة بالتعابين والفريق يتدرب بين أقفاص الأسود»

- تفسير «القرطبى».. الجامع فى التفسير

الصفحة السادسة

-مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: عودة قوة مصر الناعمة

-مقال رأي لـ عصام زكريا، بعنوان: أساطير الحشاشين.. وجرأة «المتحدة».. وشعرة عبدالرحيم كمال!

-مقال رأي لـ محمد مسعود، بعنوان: صفعة «الحشاشين» الدرامية

-مقال رأي لـ رامي المتولي، بعنوان: «الحشاشين».. فن إثارة الجدل والتساؤلات

-مقال رأي لـ أشرف غريب، بعنوان: «الحشاشين».. البحث عن جذور ما يحدث اليوم

-مقال رأي لـ محمد نبيل، بعنوان: لغة «الحشاشين» وفرصة «مسار إجباري»

الصفحة السابعة

-مقال رأي لـ د. آمال عثمان، بعنوان: العالم السري للحشاشين.. نقلة فكرية وفنية في الدراما

-مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان: رباعيات الخيام.. وفن صناعة تتر ملحمي

-مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: الإخوان الحشاشون

-مقال رأي لـ عبدالله غلوش، بعنوان: 10 أسباب تخليك تتابع «بابا جه»

-مقال رأي لـ محمد حسن، بعنوان: «أمير الحشاشين» والدور التنويري للشركة المتحدة

الصفحة الثامنة

- تترات مسلسلات رمضان.. إبداع يتخطى الحدود

- شهدت تنوعاً ومشاركة نجوم للمرة الأولى بالموسم

-أحمد شيبة: غناء تتر «العوضى» تحدٍّ.. وتفاجأت باختيارى لـ«صيد العقارب»

-لينا شماميان: تتر «جودر» بطبقات صوتية مختلفة وكلماته ستحمل ألغازاً

-حمزة نمرة: فكرة «سر إلهى» جذبتنى.. وردود الفعل فاقت توقعاتى

- وائل الفشنى: شعرت بالملائكة ترافقنى أثناء تسجيل «الحشاشين وبيت الرفاعى».. ونجاح الأغنيتين توفيق من ربنا

-عبدالباسط حمودة: «شعبان» اختارنى لتتر «المعلم»

-أعضاء «مسار إجبارى»: تشابه اسم فرقتنا مع المسلسل غير مقصود