اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: اتخذنا إجراءات لتحسين الموقف الاقتصادي وإصلاحه بشكل نهائي
كتب:
محمد عزالدين
07:45 م | الجمعة 15 مارس 2024
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت 16 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى»: اتخذنا إجراءات لتحسين الموقف الاقتصادى وإصلاحه بشكل نهائى
- الرئيس لطلاب أكاديمية الشرطة: مصر تسعى للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة وإنقاذ المدنيين.. وقيام دولة فلسطينية مستقلة
- وزير التعليم العالى: أولوية للأبحاث التى ترتبط بتطوير الصناعة الوطنية
- «عاشور»: «هيئة التكنولوجيا» تسهم فى بناء قدرات العلماء الشباب
– مصر على قمة دورة الألعاب الأفريقية
- الفراعنة يحصدون 134 ميدالية.. ونجاحات مختلفة لكل المنتخبات
- «شركات السياحة» تبدأ إجراءات تنظيم عمرة شهر شوال
- تترات المسلسلات إبداع يتخطى الحدود
- «الفشنى»: شعرت بالملائكة ترافقنى أثناء تسجيل «الحشاشين وبيت الرفاعى»
- لينا شماميان: تتر «جودر» بطبقات صوتية مختلفة وكلماته ستحمل ألغازاً
- حمزة نمرة: «سر إلهى» جذبنى وردود الفعل فاقت توقعاتى
-ذكريات.. وليد صلاح الدين: سددت الكرة فى وجه «عبدالحفيظ» أثناء نهائى أفريقيا بسبب الصيام
-نصيحة طبية.. تحذير لمرضى السمنة من «الكيتو والنباتى»
الصفحة الثانية
-فرحة كبيرة بين المستفيدين لصرف المعاش بزيادة 15%
- «سارة»: شكراً للرئيس السيسى دايماً بيفرّح قلوبنا.. و«محمود»: المعاش بيساعدنا على تحمّل مصاعب الحياة بشكل أفضل
- «التنمية المحلية»: نطور السياسات لنكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين
- «آمنة»: برامج التنمية المحلية الستة المطورة تهدف لتوسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية لتتمكن من تلبية طموحات المجتمع
- «الرى»: «قناطر الدلتا» تُلبى الاحتياجات المائية للوجه البحرى والقاهرة الكبرى
- «ناجح».. مسحراتى كفيف يجوب الشوارع بـ«طبلة»: «ماشى بنور الله»
الصفحة الثالثة
- «السيسى»: اتخذنا إجراءات لتحسين وتطوير الموقف الاقتصادى بشكل نهائى.. وليست لدينا مشكلة فى السلع والمستلزمات
- الرئيس لطلاب أكاديمية الشرطة: عقدنا اتفاقاً أولياً مع صندوق النقد الدولى وسيكون هناك شكل من أشكال الدعم مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى.. والأمور تسير بشكل جيد
- مصر تسعى بكل جهد إلى التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة وإنقاذ المدنيين الأبرياء فى القطاع من ويلات الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر.. ونسعى إلى إدخال أكبر حجم من المساعدات
- حرب الإبادة: الاحتلال الإسرائيلى يستهدف طوابير الجوعى فى غزة أثناء انتظار المساعدات
- «الملا»: قطاع البترول لديه كيان قوى يسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات
- «الإسكان»: حملات لوقف المخالفات وإزالة تعديات البناء فى المدن الجديدة
الصفحة الرابعة
- العلاج بالفن.. أمل جديد لأطفال التوحد
-مؤسسة «الشكمجية».. هنا أولى خطوات التعافى بالإبداع
- تدريب شامل لتطوير مهارات الصغار وتشجيعهم على تقديم أدوار فنية.. وتمرينات لمساعدتهم على نطق الكلمات الصعبة
- «قطب»: أستمتع بكتابة نصوص العروض لهم.. ووالدة «كيرلس»: «ابنى بيعشق التمثيل وبساعده يعمل الحاجة اللى بيحبها»
- «ياسين» ينظم الشعر: باعبّر عن نفسى ومشاعرى
- «مريم» تغلبت على المرض بـ«الفن والرياضة»: إعاقتى لم تعد عقبة
- «محمد» اكتشف مهاراته فى التمثيل: بقى عندى أصحاب فى المسرح
- رئيس أمناء «الشكمجية»: العلاج بالفن يحول مريض «التوحد» إلى ممثل مسرحى.. وأشكر «المتحدة» على إنتاج «حالة خاصة»
الصفحة الخامسة
- وليد صلاح الدين: سددت الكرة فى وجه «عبدالحفيظ» أثناء نهائى أفريقيا بسبب الصيام
- احذروا «الكيتو والنباتى».. استشارى تغذية يقدم نصائح مهمة لمرضى السمنة
- إفطار الصائم عند السفر جائز
- فى الصيام: «مدافع جرى ورا اللعيبة بالتعابين والفريق يتدرب بين أقفاص الأسود»
- تفسير «القرطبى».. الجامع فى التفسير
الصفحة السادسة
-مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: عودة قوة مصر الناعمة
-مقال رأي لـ عصام زكريا، بعنوان: أساطير الحشاشين.. وجرأة «المتحدة».. وشعرة عبدالرحيم كمال!
-مقال رأي لـ محمد مسعود، بعنوان: صفعة «الحشاشين» الدرامية
-مقال رأي لـ رامي المتولي، بعنوان: «الحشاشين».. فن إثارة الجدل والتساؤلات
-مقال رأي لـ أشرف غريب، بعنوان: «الحشاشين».. البحث عن جذور ما يحدث اليوم
-مقال رأي لـ محمد نبيل، بعنوان: لغة «الحشاشين» وفرصة «مسار إجباري»
الصفحة السابعة
-مقال رأي لـ د. آمال عثمان، بعنوان: العالم السري للحشاشين.. نقلة فكرية وفنية في الدراما
-مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان: رباعيات الخيام.. وفن صناعة تتر ملحمي
-مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: الإخوان الحشاشون
-مقال رأي لـ عبدالله غلوش، بعنوان: 10 أسباب تخليك تتابع «بابا جه»
-مقال رأي لـ محمد حسن، بعنوان: «أمير الحشاشين» والدور التنويري للشركة المتحدة
الصفحة الثامنة
- تترات مسلسلات رمضان.. إبداع يتخطى الحدود
- شهدت تنوعاً ومشاركة نجوم للمرة الأولى بالموسم
-أحمد شيبة: غناء تتر «العوضى» تحدٍّ.. وتفاجأت باختيارى لـ«صيد العقارب»
-لينا شماميان: تتر «جودر» بطبقات صوتية مختلفة وكلماته ستحمل ألغازاً
-حمزة نمرة: فكرة «سر إلهى» جذبتنى.. وردود الفعل فاقت توقعاتى
- وائل الفشنى: شعرت بالملائكة ترافقنى أثناء تسجيل «الحشاشين وبيت الرفاعى».. ونجاح الأغنيتين توفيق من ربنا
-عبدالباسط حمودة: «شعبان» اختارنى لتتر «المعلم»
-أعضاء «مسار إجبارى»: تشابه اسم فرقتنا مع المسلسل غير مقصود