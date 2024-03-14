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دراما المتحدة

محلل سياسي: الانتخابات الرئاسية الأمريكية «تكسير عظام» بين بايدن وترامب

كتب:

شريف سليمان
10:09 ص | الخميس 14 مارس 2024
ترامب وبايدن

ترامب وبايدن

قال المحلل السياسي أحمد محارم، إنّ الشعب الأمريكي اعتاد على الإثارة والبحث عن كل ما هو جديد، والانتخابات الرئاسية بهذه الصورة أصابت غالبية الشعب الأمريكي بالملل لعدم وجود جديد بها.

وأضاف محارم خلال مداخلة في برنامج «صباح جديد» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الشعب الأمريكي اكتشف بعد كل هذا الوقت أنّ التاريخ يعيد نفسه وستعود الانتخابات لتكرار نفسها كما كانت منذ 4 سنوات بكثير من الجدل بين بايدن الرئيس الحالي وترامب الرئيس السابق.

وتابع أنّه من المفترض أن يستمع الشعب الأمريكي للمرشح لمعرفة برنامجه الانتخابي وماذا سيفعل في المستقبل، لكن الحقيقة أنّ المرشحين لم يتحدثا حتى الآن عن المستقبل بل الصراع بينهما تكسير عظام واتهامات مثيرة للجدل.

وأوضح أنّ الشعب الأمريكي قلق من تقدم سن الرئيس بايدن وذاكرته الضعيفة وتدهور الاقتصاد في فترة حكمه، والأهم من كل ذلك الدعم غير المسبوق المقدم لإسرائيل في حربها على غزة.

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