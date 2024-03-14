عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «فجوة جديدة بين بايدن ونتنياهو.. عقوبات أمريكية مرتقبة للمرة الأولى على مواقع استيطانية بالضفة الغربية».

فجوة جديدة بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إذ تستعد إدارة بايدن لفرض عقوبات جديدة على موقعين استيطانيين تنطلق منهما هجمات لمستوطنين ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.

العقوبات الأمريكية الجديدة المزمع فرضها على موقعين استيطانيين تشمل عقوبات أيضا ضد 3 مستوطنين إسرائيليين ستعمل واشنطن من خلالها على تجميد الأصول التي يمتلكها المستوطنون الثلاثة والمستوطنات في الولايات المتحدة الامريكية وحظرهم من الحصول على تأشيرات دخول إليها ومنعم من استخدام المنظومة المالية الأمريكية.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن العقوبات الأمريكية التي ستفرض على الموقعين الاستيطانيين تهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن واشنطن لن تستهدف الأفراد فقط، بل الكيانات المتورطة في توفير الدعم اللوجستي والمالي لشن هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.