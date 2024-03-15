مسلسل كامل العدد الحلقة 5.. دينا الشربيني تكتشف علاقة أحمد بملك

على مدار الحلقات الماضية من مسلسل كامل العدد + 1، كانت تحاول الدكتورة ملك، التي تعمل مع الدكتور أحمد طبيب التجميل، الذي يمثل دوره الفنان شريف سلامة، زوج ليلي، التي تجسد دورها الفنانة دينا الشربيني التقرب منه؛ إذ أنها تكن له مشاعر الحب، وتحرص على لفت نظره وانتباهه حتى تجعله يتعلق بها، وعندما ذهبت والدته إسعاد يونس في دور حياه للعيادة الخاصة به، اكتشفت مدى إعجاب الدكتورة ملك به.

مسلسل كامل العدد الحلقة 5.. دينا الشربيني تعرف حبيبة ابنها

شعرت حياة بالخوف على ابنها من وقوعه في فخ الخيانة الزوجية، الأمر الذي جعلها تحاول لفت نظر ليلى لما يحدث دون إخبارها بذلك بشكل صريح، لكنها لم تفهم ذلك، ولكن فوزية التي تمثل دورها الفنانة ميمي جمال جدة الطفلين التوأم حسن وحسين، سمعت حياة وهي تتحدث عن إعجاب الدكتورة ملك بابنها أحمد، في مسلسل كامل العدد الحلقة 5.

وفي أحداث مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 5، أخبرت فوزية، ليلى بما يحدث من الدكتورة ملك، وعن إعجابها بزوجها، ما يجعل ليلى تنفعل وتعتقد بأن هناك علاقة بين أحمد وملك.

لكن تحاول فوزية تهدأتها وتخبرها بأنها يجب أن تحرص على أن تكون بجانب زوجها وألا تهمله ،حتى لا يبحث عن الاهتمام مع أحد غيرها، كما أنها أخبرتها أن أحمد لم يقع بخطأ وأن الدكتورة ملك تحاول التقرب منه دون أن يلتفت هو إلى ذلك، ثم تخبرها بأنها يجب أن تفعل شيئا حتى تنقذ الموقف.