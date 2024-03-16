مسجد الحاج حسن في أسوان.. قبلة تراثية وروحانية في رمضان

تزخر محافظة أسوان بالعديد من المساجد التاريخية التي تمتلئ بالروحانيات، ويقبل الأهالي عليها لأداء صلاة التراويح وتجمع بين العناصر المعمارية الإسلامية التقليدية والتفاصيل الفنية الجميلة، ومن ضمنها مسجد الحاج حسن الأسواني الذي يتميز بواجهته المرصعة بالزخارف والقباب.

مسجد الحاج حسن الأسواني

ويؤكد الباحث الأثري مصطفى حسبو، أن مسجد الحاج حسن الأسواني من أعرق المساجد في العمارة الإسلامية بمدينة أسوان، ويعود تاريخه إلى عام 313 هجريًا، ويقع في وسط السوق السياحي القديمة بالقرب من مقام الشيخ الحسن بن عبد الله بن إبراهيم «حسن الأسواني» وبسبب القرب بين المسجد والمقام، أصبح وجهة سياحية إسلامية مهمة في المحافظة.

ويضيف لـ«الوطن» أنّ المسجد سمي بهذا الاسم نسبة إلى حسن بن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير، المعروف بالمهذب الأسواني ويعتبر الحاج حسن شخصية معروفة من أسرة الزيتونة او سلالة آل زيتون في بلاد المغرب العربي، وجاء إلى أسوان بهدف نشر الدعوة الإسلامية في جنوب مصر.

قبر ومقام الحاج حسن

ويشير الباحث الأثري إلى أن الحاج حسن بدأ يدعو الناس إلى العبادة الصحيحة والالتزام بالأخلاق والدين الصحيح، كما أوصى بأن يتم دفنه بجوار المسجد وهكذا أصبح قبره ومقامه جنبًا إلى جنب مع المسجد.

ويقول إنّ مسجد الحاج حسن يحمل تاريخًا غنيًا ويجذب العديد من المصلين والزوار الذين يتوافدون من داخل وخارج أسوان لأداء الصلوات ومشاهدة المعمار الإسلامي، ويُعتبر المسجد والمقام موقعين ثقافيين مهمين يعكسان تراث وثقافة المدينة.