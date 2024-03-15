خطيب بالأوقاف يوضح معنى حديث رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له

فسر الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، والخطيب بوزارة الأوقاف، معنى حديث رغم أنف من أدرك رمضان ولم يُغفر له، موضحاً أن كلمة رغم رغم أنف من أدرك رمضان، تعني أن هذا الرجل أصيب بالذل والخزي والمهانة، لافتاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الشهر فرصة مغفرة لمن لا يفعل العبادات المطلوبة منه باقي أيام السنة.

معنى حديث رغم أنف من أدرك رمضان ولم يُغفر له

وفي إطار الحديث عن تفسير معنى حديث رغم أنف من أدرك رمضان ولم يُغفر له، قال الداعية الإسلامي، إن المعنى هنا محمول على معنى الدعاء أو الإخبار بأن هذا مصير من لم يفوت هذه الخصال ولم يقم بحقها، لافتاً إلى أن كلمة رغم أنف مأخوذة من الرغام، والرغام تعني عند العرب التراب المختلط برمال الصحراء الشديدة.

وفي سياق تفسير معنى حديث رغم أنف من أدرك رمضان ولم يُغفر له، أضاف "الجمل" لـ"الوطن" أن الرغام كان يصيب العرب فيؤذيهم، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أقصى درجات المهانة لأن لصق أنفه، الذي هو أشرف أعضاء الوجه، بالتراب الذي هو موطئ الأقدام كناية عن ذله وإهانته.

وأوضح الخطيب بوزارة الأوقاف أن معنى حديث رغم أنف من أدرك رمضان ولم يُغفر له يعني من أدرك رمضان ولم يفعل بقى الأفعال المطلوبة بأن يهمل صيام رمضان وقيامه، مستشهداً بأن من صام رمضان قياماً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، لافتا إلى أن المسلم إذا أهمل وأضاع هذ الفرصة فإنه لن يحصل على هذا الثواب العظيم، ويكون قد رغم أنفه.

وأشار الخطيب بوزارة الأوقاف إلى أن حديث رغم أنف من أدرك رمضان ولم يُغفر له، يعني أنه خاب وخسر وذل وعجز ولصق أنفه بالتّراب كل من أدرك شهر رمضان، فكسل عن العبادة ولم يجتهد ويشمر حتى انتهى الشهر فلم يظفر ببركة الشهر الكريم ولم يغفر له.