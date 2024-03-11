«عبد المعز»: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في مرة يجلس بالمسجد النبوي وحان وقت صعوده إلى المنبر، وكان بالمنبر 3 درجات، صعد النبي الدرجة الأولى وقال آمين، والثانية قال أمين، وعند الدرجة الثالثة فقال آمين، فسمعه الصحابة».

وأضاف خلال تقديمه برنامح «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»: «لما نزل النبي سأله الصحابة عن ترديده لفظة آمين ثلاثا، فقال النبي أتاني أخي جبريل، فقال يا محمد خاب وخسر من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، فقال جبريل قل آمين يا محمد فقلت آمين».

رمضان شهر المغفرة والرحمة

وواصل: «في الدرجة الثانية، قال جبريل رغم أنف عبد أدرك رمضان، فلم يغفر له، قل أمين، فقلت أمين، ثم صعد النبي الدرجة الثالثة وقال له جبريل رغم أنف عبد من ذكرت عنده فلم يصلِ عليك، فقل أمين، فقلت أمين».

وأكد أن رمضان شهر المغفرة، وفيه تحل كل المشكلات، داعيا الناس إلى الحرص على التقرب من الله بأداء العبادات، وألا يؤذي الإنسان أحدا وأن يحرص على البناء ومساعدة الناس.