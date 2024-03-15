أمين «الحرية المصري» بالمنيا: كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل طمأنة للمواطنين

أكّد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءه مع الطلاب المستجدين بأكاديمية الشرطة، حملت العديد من رسائل الطمأنينة للشعب المصري حول عدد من القضايا بشأن الأوضاع الاقتصادية الداخلية وما تقوم به الحكومة من إجراءات نحو مواجهة التداعيات الاقتصادية الخارجية، والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري، مضيفًا أن هناك خطوات قامت بها الحكومة من أجل تحسين الاقتصاد المصري، ومنها الاستمرار في الإعفاءات الجمركية وخروج البضائع، وتوفير كافة الاحتياجات من السلع الاستراتيجية الأساسية.

مواجهة التحديات الاقتصادية

وأوضح، في بيان، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتصويب مسار الاقتصاد المصري، مضيفًا أن الدولة المصرية واجهت تحديات منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، واعقبها الحرب الروسية الأوكرانية وفي الفترة الحالية الحرب على غزة، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

حقوق الشعب الفلسطيني

وأردف أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة الاعتراف الدولي بفلسطين دولة مستقلة، هو رسالة للعالم أجمع، فمصر لم ولن تتواري عن القضية الفلسطينية والسعي لوقف الانتهاكات وما يقوم به الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الرئيس أكد على محاولات ومساعي مصر المستمرة في وقف نزيف الدم في قطاع غزة، وإدخال أكبر حجم من المساعدات للمدنين العزل والتأكيد على رفض التهجير للفلسطينيين.