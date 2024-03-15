شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية استيقظت بدماء شهداء غزة

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن آلام أهل غزة وصبرهم على البلاء سيجعل لهم منزلة كبيرة عند الله يوم القيامة، ولن يبلغوا منزلة الشهيد يوم القيامة دون أن يحدث لهم ما حدث.

القضية الفلسطينية استيقظت

وأوضح «الطيب»، خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر قناة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن القضية الفلسطينية استيقظت من جديد بدماء شهداء غزة، مؤكدًا أنه لولا شهداء غزة ما كانت عادت القضية مرة أخرى.

سمعة الغزاويين كبيرة جدًا

وأشار إلى أن سمعة الغزاويين كبيرة جدًا في العالم، موضحًا أن العالم تظاهر تحية للشعب الفلسطيني.