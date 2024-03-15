فريدة الشوباشي: إشادة إسبانية بموقف مصر القيادي تجاه القضية الفلسطينية

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن مصر تلعب دورا كبيرا تجاه القضية الفلسطينية إذ تسعى إلى شرح كل أبعاد القضية بكل أمانة وصدق وواقعية، مما يكسب مصداقية خاصة منفردة لدى دول العالم بأكملها.

إشادة إسبانيا بموقف مصر القيادي

وأضافت «الشوباشي» خلال حوارها مع الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن إسبانيا من أوائل الدول منذ اندلاع الحرب تتمتع بموقف متزن تجاه الشعب الفلسطيني، حيث إنها تدعم حقوقهم باستمرار، مٌشيرة إلى أنها أشادت بموقف مصر القيادي تجاه فلسطين منذ بداية الحرب، مُوضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي علاقاته قوية ومهمة مع دولة إسبانيا.

انتعاش قوي في تدفقات العملات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف

وأوضحت الكاتبة، أن هناك انتعاشة قوية في تدفقات العملات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف، وتبين حالة الثقة التي تعيشها مصر بعد القضاء على السوق السوداء، مما يؤكد استقلالية مصر ونهوضها واتجاهها المستمر لرفاهية الشعب المصري.